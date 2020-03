Déclaration à la presse de Miami concernant le coronavirus après l’annulation d’Indian Wells 2020

L’un des plus grands événements du tennis, le BNP Paribas Open a été annulé après confirmation d’un cas de coronavirus à l’endroit où il se trouvait. Mais son tournoi soeur en Floride, le Miami Open 2020 aura lieu selon son calendrier.

Cependant, de nombreux événements dans la ville de Miami ont été annulés ou reportés. Par exemple, l’Ultra Music Festival était prévu du 20 au 22 mars, mais il reviendra en 2021.

L’archidiocèse de Miami a annulé toutes les activités de la Ligue catholique d’athlétisme. De plus, la conférence de musique d’hiver prévue en mars a été reportée.

Mais surprenant, le tournoi de James Blake à Miami Open ne semblait pas affecté par les adversités naissantes du coronavirus.

Open de Miami

Déclaration du Miami Open

“L’Open de Miami 2020 se déroule comme prévu, du 23 mars au 5 avril”, a annoncé le tournoi. «La sécurité reste une priorité absolue. Nous suivons de près la situation du COVID-19 avec les responsables locaux, étatiques et fédéraux et les organisations de santé avant le tournoi. »

«De plus, nous travaillons avec les meilleures pratiques recommandées pour les tournées ATP et WTA et suivons de près les directives du CDC afin de fournir un environnement sûr pour les fans, les joueurs et le personnel.»

Récemment, les responsables de la santé de la Floride ont publié leur déclaration. Ils ont recommandé aux voyageurs internationaux de rester en quarantaine pendant deux semaines après leur retour en Floride (comme l’a déclaré le Tampa Bay Times).

D’une certaine manière, l’annulation d’Indian Wells 2020 a empêché l’escalade de la pandémie de virus en cours à Palm Springs. De plus, l’annulation a assuré la sécurité de nombreux professionnels du tennis, des fans et du personnel qui ont fait le succès de l’événement.

Le directeur du tournoi, Tommy Haas, travaille à la reprogrammation du grand événement du tennis. Avec les Jeux olympiques de Tokyo à venir en juillet, les joueurs de tennis ont un calendrier 2020 serré tout au long de l’année. Cela rend finalement le report du tournoi californien encore plus difficile.

«Nous sommes prêts à organiser le tournoi à une autre date et nous explorerons les options. Mais le calendrier des tournois est très chargé, donc ce n’est pas clair si c’est réaliste », a déclaré Haas.

Actuellement, les professionnels du tennis restent à Indian Wells. Alors que le Miami Open a publié sa déclaration, ils devraient bientôt s’envoler pour la Floride.

Lire la suite – Indian Wells 2020 fournira toutes les installations du tournoi aux joueurs malgré son annulation