Déclaration des Shanghai Masters sur l’édition 2020

La Fédération française de tennis ayant décidé de déplacer l’épreuve du Grand Chelem de l’Open de France du 20 septembre au 4 octobre, plusieurs autres tournois de tennis du calendrier du tennis seront affectés par cette décision. Alors que personne ne sait comment la pandémie COVID-19 se déroulera et à quoi ressemblera le calendrier du tennis dans les mois à venir, les organisateurs du Rolex Shanghai Masters ont publié une déclaration concernant leur tournoi à l’automne.

L’annonce faite par les Masters de Shanghai dit: “Afin de protéger la santé de tous les participants et fans, tous les organisateurs d’événements mondiaux tentent de prendre les dispositions les plus appropriées. Nous soutenons pleinement toutes les mesures raisonnables pour protéger les intérêts des événements. , et nous espérons travailler en étroite collaboration avec l’ATP, les comités d’organisation des événements concernés et tous les joueurs pour fournir des matchs parfaits pour un public mondial. “

Le Rolex Shanghai Masters est l’un des neuf tournois ATP Masters 1000 du calendrier du tennis et l’un des événements majeurs du swing d’automne asiatique. Avec le changement des dates du tournoi de tennis de l’Open de France, deux autres événements en Chine se chevaucheront en même temps avec le tournoi du Grand Chelem – l’ATP Chengdu Open et le Zhuhai Open en Chine.

Le tournoi a été remporté par le Russe Daniil Medvedev l’année dernière, qui a battu l’Allemand Alexander Zverev en finale. L’événement a lieu à la Qizhong Forest Sports City Arena dans le district de Minhang à Shanghai et est chronologiquement le huitième des neuf événements ATP Tour Masters 1000 sur l’ATP Tour. C’est aussi le seul qui ne soit pas joué en Europe ou en Amérique du Nord.