Déçu mais nous serons tous prêts à aller plus fort en 2021

La Japonaise Naomi Osaka a publié un message à ses fans en ligne concernant la décision du Comité International Olympique de retarder les Jeux Olympiques de Tokyo à 2021. Osaka est une énorme superstar au Japon après avoir remporté deux tournois du Grand Chelem et a été considérée comme l’une des favorites des médaille d’or en simple.

Dans le message, elle dit qu’elle est d’accord avec la décision de retarder les Jeux olympiques et demande à tout le monde de rester en sécurité et d’être fort pendant cette période difficile. “Tout le monde sait à quel point les Jeux olympiques sont importants pour moi et à quel point je suis fier de représenter mon pays.

Bien sûr, cela ne se produira pas cette année, mais en 2021, nous serons plus forts. J’appuie la décision audacieuse du ministre Abe et du Comité international olympique. Le sport nous réunira et sera toujours avec nous, mais ce n’est pas le moment.

Il est maintenant temps pour les gens de tous les pays, de tous les horizons et de toutes les races, de se réunir et de sauver des vies. Tel est l’esprit olympique. Aux Japonais, restons forts et montrons au monde notre beau pays en 2021.

Faites attention, prenez soin les uns des autres, faites preuve d’empathie, et nous serons en mesure de surmonter cela. ”