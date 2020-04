Déçu que le gouverneur de New York Andrew Cuomo ne soit pas notre président

Chris Evert, 18 fois champion du Grand Chelem, dit qu’il est merveilleux de voir que l’US Open peut être utilisé pour héberger des patients au milieu de la crise sanitaire de New York. Un hôpital temporaire est en cours d’installation au USTA Billie Jean King National Tennis Center à Flushing Meadows pour aider à soulager une partie du stress des hôpitaux de New York.

S’adressant au magazine Vogue, Evert a déclaré: “Leur objectif au Tennis Center est de 350 lits d’hôpital dans le centre d’entraînement intérieur et de 25 000 repas assemblés chaque jour au stade Louis Armstrong. C’est merveilleux que nous puissions utiliser cette grande installation pour quelque chose de plus grand que le tennis. —Plus grand que n’importe lequel d’entre nous — et que la communauté du tennis peut contribuer à quelque chose comme ça lorsque New York est à la recherche de toute ressource possible.

L’atmosphère et l’esprit et le grand cœur de Flushing sont toujours là dans ce qui se passe actuellement, mais les enjeux sont beaucoup plus élevés. Il s’agit de la vie et de la mort maintenant; c’est beaucoup plus gros qu’un tournoi. Le tennis s’est intensifié – le All-England Club de Wimbledon a offert ses installations au National Health Service, et c’était une belle chose de voir tout cela.

Cela me rend fier, en tant que joueur ». Evert dit qu’elle voit le bon côté de l’humanité au milieu de cette crise et en ce qui concerne l’arrêt du tennis, elle est certaine que le circuit de tennis rebondira. «Je suis tellement préoccupé par la vue d’ensemble que je n’ai pas vraiment pensé au tennis.

Nous avons de grands champions, de grands fans, de grands sponsors et je pense que ça va rebondir. Quand, je ne sais pas – ça ne serait pas étonnant, après tout ça, si ça revenait à New York à l’Open après tout ça? Mais bien sûr, personne ne sait.

Je pense que nous serons de retour sur la bonne voie l’année prochaine. Mais j’ai pensé davantage aux vies perdues et à l’ensemble. C’est comme quelque chose dans un film d’horreur qui semblait surréaliste au moment où nous l’avons vu pour la première fois, et maintenant ça se passe dans la vraie vie ».

Evert est actuellement à Boca Raton et dit que les gens deviennent de plus en plus prudents ces derniers jours par rapport à plus tôt et espèrent que cela restera pour les semaines à venir. “Je commence à voir de plus en plus de piétons porter des masques faciaux, ce qu’ils ne faisaient pas la semaine dernière, mais nous sommes encore plus nombreux à devoir faire les trois choses: se laver les mains, ne pas toucher le visage et observer distanciation.

Il est frustrant de voir que peut-être la moitié du pays semble faire cela et que l’autre moitié ne le fait pas. Mais j’espère que tout le monde deviendra un peu plus sérieux en avril. En attendant, j’allume ma télévision et regarde Andrew Cuomo, et mon cœur est levé – puis je suis déçu qu’il ne soit pas notre président ».