Défini les finalistes à Pune

Le joueur de tennis tchèque Jiri Vesely et le bulgare Egor Gerasimov ils s’affronteront en finale de l’ATP 250 de Pune 2020, après avoir résolu leurs demi-finales respectives avec des victoires contre le Lituanien Ricardas Berankis 6-7 (8), 7-6 (3) et 7-6 (7) et l’Australie James duckworth 7-6 (2) et 6-4, respectivement. Il semble que les deux joueurs arriveront très fatigués pour la grande finale, en raison de la grande usure qu’ils ont dû faire aujourd’hui pour surmonter leurs matchs respectifs. Nous verrons qui sort vainqueur.

