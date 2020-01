Définition des demi-finales du double messieurs

Si au début du tournoi de double, ils vous disent que très peu de favoris atteindraient les demi-finales, personne ne le croirait, mais c’est vraiment ce qui s’est passé. Ivan Dodig et Filip Polasek Ils font un tournoi incroyable et ont démontré pourquoi ils sont les trois têtes d’affiche. Ils seront mesurés par une place en grande finale contre les Australiens Max Purcell et Luke Saville, deux joueurs arrivés dans la surface grâce à un joker. Dans l’autre partie de l’image, Alexander Bublik et Mikhail Kukushkin sera mesurée au duo formé par l’Américain Rajeev Ram et les britanniques Joe Salisbury, avec une expérience dans la datation de ces caractéristiques.

