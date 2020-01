Del Potro commence la réadaptation après la chirurgie

Seulement 48 heures après la chirurgie, Juan Martín del Potro a déjà commencé à travailler dans son processus de réhabilitation, un de plus, de revenir le plus tôt possible pour être prêt à concourir. Quelques semaines de dur labeur vous attendent avec ce genou droit nouvellement opéré afin d’être prêt pour votre retour. L’expérience à cet égard ne manque pas au Tandilense qui fait preuve d’une force mentale d’acier pur.

48 heures après la chirurgie, les premières étapes –‍♂️ —-

Premiers pas, deux jours après la chirurgie … pic.twitter.com/hL8ckkKvDD

– Juan M. del Potro (@delpotrojuan) 29 janvier 2020

