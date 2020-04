Del Potro est ravi de son titre à l’US Open onze ans plus tard

Nous sommes entrés dans un horizon long et plat où les télévisions doivent se réinventer pour continuer à proposer le tennis. Qu’il s’agisse de jeux joués cette saison ou des années précédentes, tout est mis en œuvre pour tuer le bug. Hier, en Argentine, une des soirées les plus glorieuses dont on se souvienne dans le pays a été diffusée, la conquête de Juan Martin Del Potro dans le US Open 2009. Et il y avait celui de Tandil, collé à la télévision, excité de se souvenir de ce qui s’était passé cette nuit-là à Flushing Meadows. À tel point qu’il n’a pu s’empêcher de le partager sur Instagram.

.