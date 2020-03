Del Potro fait déjà du travail physique au gymnase

Juan Martín del Potro Commence à donner des signaux positifs dans l’incertitude entourant sa dernière blessure. Après avoir opéré à Miami et encore loin de pouvoir toucher la raquette, l’Argentin commence à laisser quelques gouttes sur ses réseaux sociaux récupération. C’est positif de voir le joueur motivé de Tandil et il l’a montré dans sa dernière vidéo sur Twitter, faisant du travail physique dans le gymnase et laissant une bonne image plus que nécessaire à ses fans.

Lundi. #rehab #gym

– pic.twitter.com/tDuEmmVucK

– Juan M. del Potro (@delpotrojuan) 9 mars 2020

.