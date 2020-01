Del Potro, opéré avec succès à Miami

L’Argentine Juan Martín del Potro vivant encore son calvaire particulier et, ce lundi, Il est retourné à la salle d’opération pour résoudre les problèmes répétés qui traînaient sur son genou droit les dernières saisons après l’avoir annoncé dimanche dernier.

27/01/2020 à 17:45

CET

Le natif de Tandil a déménagé dans la ville américaine de Miami pour subir une intervention chirurgicale du médecin Lee Kaplan. Après l’opération, son équipe de communication a publié une image de l’Argentin depuis la civière de l’hôpital et le pouce droit levé.

Cette opération intervient sept mois après celle qu’il a eu à Barcelone dans la même zone de son genou droit. Les temps de récupération de l’Argentin et son possible retour à la compétition sont encore inconnus. Il est prévu qu’aujourd’hui, son environnement publiera une déclaration avec plus de détails.

.