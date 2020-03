del Potro, pas pressé de retourner sur les pistes

19 juillet 2019. Londres Jour nuageux, de ceux qui s’approchent de la pluie, mais cela n’empêche toujours pas la pratique du tennis sur la pelouse immaculée du Queen’s Club. Là, les meilleurs au monde se rencontrent, y compris un Juan Martín del Potro qui a été une année plutôt tumultueuse, avec des allées et venues venant de sa chute à Shanghai, l’année dernière, avant Borna Coric. Cet après-midi nuageux de juillet, cependant, la rotule droite de l’Argentine a fini par en dire assez après un malheureux glissement.

Déjà auparavant, le joueur de tennis argentin avait opté pour un traitement conservateur de la main d’Angel Ruiz Cotorro. Ce n’était pas très efficace, mais si nous savons quelque chose sur Juan Martín, c’est quelqu’un qui ne perd pas confiance. Après ce moment, et sachant plus qu’il devrait subir sa sixième opération de sa longue carrière, la foi serait plus nécessaire que jamais. Nous sommes maintenant en 2020 et La Nación a été en charge de nous donner les derniers indices sur la récupération du géant de Tandil.

Lee Kaplan, chirurgien et directeur de la médecine du sport à l’Université de Miami, était en charge de l’exploitation d’un Juan Martin qui a établi sa base d’opérations en Floride. Il s’y remet sans hâte, sachant qu’il doit maintenant faire de petits pas en avant, sans se fixer de grands objectifs. L’âge commence à peser, les marques laissées par le temps ne pardonnent pas et il est plus prudent que jamais avec le traitement qui s’exerce sur votre corps. Tandis que del Potro se réfugie dans les gens qui l’aiment, la ville américaine lui offre des conditions parfaites pour son rétablissement; Il fait confiance à son équipe et commence à alterner les exercices de rééducation avec sa routine quotidienne.

Ça oui, le retour aux pistes est assez loin, principalement parce que, comme ils le soulignent dans le journal argentin, le joueur Tandil se sent toujours petit inconvénient sur son genou droit. Comme nous l’avons dit, si Delpo a appris au fil du temps ce n’est pas pour accélérer les délais de récupération et faire attention aux signaux envoyés par son corps. La date limite que l’équipe argentine a fixée pour le nettoyage et la réhabilitation complète du genou est 70 jours, même avec la possibilité de l’augmenter au cas où le corps ne serait pas complètement rétabli. Mentalement del Potro sait déjà ce que c’est que de passer et se trouve au même endroit où il s’est remis d’une gêne au poignet gauche en 2015.

Il y a un détail important qui indique que le retour en justice n’apparaît pas encore à l’horizon: l’entraîneur de Tandilense, Sebastian Prieto, a reçu l’accord du joueur pour faire partie du personnel de Juan Ignacio Londero, qui accompagnera prochainement le match de coupe Davis contre la Colombie et les 1000 Masters d’Indian Wells et Miami. Lors d’occasions précédentes, alors que del Potro était en cale sèche, Franco Davin n’a jamais commencé à travailler avec un autre joueur de tennis, ce qui montre clairement que, bien que les Jeux Olympiques soient clairement une incitation et une motivation, il n’y a pas de hâte à revenir.

Ainsi, les progrès de del Potro sont lents mais sûrs. Avec la récupération totale du genou comme priorité absolue, il reste encore des mois pour que l’Argentin recommence à s’entraîner avec une raquette et un ballon. Bien sûr, si quelqu’un sait ce qu’est le mot résilience, c’est l’Argentin. Nous vous attendons à bras ouverts.

