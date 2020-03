Del Potro retourne en Argentine et se conforme à la quarantaine des coronavirus

Juan Martin Del Potro Il a partagé avec tous ses abonnés sur les réseaux sociaux la nouvelle qu’il était déjà revenu de Miami, où il a subi une opération au genou, et est en Argentine prêt à purger la quarantaine obligatoire de 15 jours après son retour d’un autre pays. L’Argentin devrait continuer dans sa propre maison avec le programme de réadaptation nécessaire à sa blessure et il a montré sa conscience sociale en incitant tout le monde et en restant à la maison pour arrêter la coronavirus.

Je voulais vous saluer et vous dire qu’après presque deux mois à Miami pour une rééducation du genou, ce matin j’ai pu rentrer tôt, et je suis déjà en quarantaine en conséquence … https: //t.co/scKVaLWAvc

– Juan M. del Potro (@delpotrojuan) 17 mars 2020

