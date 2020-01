Del Potro sera de nouveau opéré du genou droit

Juan Martín del Potro annoncé lundi reviendra en salle d’opération pour subir une nouvelle opération du genou droit avec l’illusion de pouvoir revenir sur les rails. Dans une déclaration publiée par son équipe de travail, il est communiqué qu ‘”après plusieurs inter-consultations en Argentine, en Europe et aux États-Unis, la plupart des médecins ont conclu qu’une nouvelle intervention dans le genou droit était nécessaire de Juan Martín “.

Del Potro il s’est rendu hier soir à Miami, où ce lundi l’intervention sera effectuée par le médecin Lee Kaplan avec l’intention que ce soit “la solution définitive pour une douleur qui non seulement vous empêche de jouer au tennis, mais qui vous rend également difficile d’accomplir les activités courantes de la vie quotidienne.”

Après la dernière opération, le médecin avait fait Angel Ruiz Cotorro à Barcelone en juin de l’année dernière, le joueur de tennis argentin a entamé une reprise progressive mais toujours avec la persistance d’une douleur qui l’empêchait de “courir, sauter et même monter les escaliers”.

Ces maux ont contraint le joueur de 31 ans de Tandilense à annuler son retour sur les pistes prévu initialement pour les tournois de Stockholm et de Vienne l’année dernière et à participer à l’exposition organisée par les Suisses Roger Federer à Buenos Aires lors de sa tournée latino-américaine le 20 novembre dernier. Puis Del Potro a été effacé des différents engagements du début de cette nouvelle saison 2020 et ce dimanche a annoncé une nouvelle intervention.

Selon le communiqué, le champion et finaliste de l’US Open 2009 en 2018 “est resté actif, récupérant la force des muscles et des jambes, espérant revenir rapidement sur le circuit. En plus de la rééducation (à cette époque), il s’est entraîné dans le gymnase et sur les courts de tennis, à mobilité réduite. “

