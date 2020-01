Delbonis exprime son désir de se mesurer à Nadal

Duel gaucher au deuxième tour de Open d’Australie 2020. L’Argentine Federico Delbonis Il est revenu sur la voie du triomphe lors du premier Grand Chelem de la saison après trois saisons sans le faire à Melbourne Park. Le prix est plus que succulent, affrontez le numéro un mondial Rafa Nadal. Le joueur de tennis d’Azul, désormais loin de son meilleur moment de tennis, a commenté le duel contre l’Espagnol, qui sera le quatrième d’entre eux. D’une part énormément excité et motivé, mais d’autre part, connaissant la difficulté de créer des problèmes pour un Rafa Nadal qui a à peine donné des options à Hugo Dellien au premier tour.

“Si Nadal joue à l’aise, nous savons déjà comment il va”, explique Delbonis pour le site Web de l’ATP. “Ce n’est que s’il est mal à l’aise que je peux élever un peu de jeu. En tout cas, ce sera très difficile mentalement et physiquement pour tout ce que Rafa exigera du bas de la piste”, suppose le dernier architecte de la première Coupe Davis de la L’histoire de l’Argentine. Trois précédents existent entre les deux, deux sur le terrain et un en dur aux Jeux Olympiques de 2016 et aucun d’entre eux n’a réussi à faire plus de cinq matchs au joueur de tennis Manacor.

L’Argentin veut d’abord savourer le pré-affrontement avec Rafa, le premier contre lui en Grand Chelem. “Lors du premier match, j’étais tellement mentalisé que je ne pensais pas pouvoir jouer contre Nadal”, reconnaît Delbonis après avoir battu Joao Sousa en trois sets. “Je veux vraiment profiter de cette journée avant de penser au match contre l’un des meilleurs de l’histoire. J’apprécie vraiment, ce sera un privilège pour moi de jouer contre Nadal”, explique l’Argentin.

Celui d’Azul jette quelques clés qui, selon lui, peuvent lui donner la possibilité de compliquer la vie du champion du tournoi en 2009. “Je peux lui faire du mal avec le service. J’ai besoin de me rétablir et donc je peux être calme du fond du terrain. être agressif avec son service et être en mesure de faire pression sur lui et de le faire se sentir plus pressé “, a confié Delbonis. “Avec Dellien, j’ai vu que Rafa imposait son jeu, il ne le laissait rien faire. J’espère que cela ne m’arrivera pas”, raconte un Delbonis qui doit partir sans complexes s’il veut déclencher une bataille pour le numéro un mondial.

