Demandez-nous Puntodebreak Djokovic tricheur et Gauff numéro 1

La passion du tennis monte en flèche avec la célébration d’un Grand Chelem et les échos de Open d’Australie 2020 Ils continuent de résonner dans l’esprit de tous les fans. Cette semaine, nous abordons les questions d’actualité enragée dans notre section préférée, celle dans laquelle nous nous soumettons à l’interrogation des lecteurs afin d’établir un débat prolifique et sain. Novak Djokovic Il occupe une grande partie des réflexions et nous avons résumé les nombreuses questions reçues à ce sujet en une seule, alors qu’il y a d’autres questions de logistique du tennis ainsi que l’avenir de ce sport, qui ont suscité un grand intérêt. Il vaut la peine de réfléchir à ces questions et à d’autres, Diego Jiménez étant en charge à cette occasion.

La scène est vraiment ouverte, il serait difficile de s'aventurer car dans cette situation le facteur expérience pourrait perdre du poids. En tout cas, je pense que des classiques comme Wawrinka, Cilic ou Raonic opteraient pour le maximum. La pression que le appelé à diriger le relais serait encore plus grand et plus d'un pourrait se faire prendre, même si je crois que Daniil et Dominic sont déjà matures pour faire face à un tel défi avec continuité. Attention à Rublev; s'il est capable de se trier un peu tactiquement et de travailler son jeu sur Le réseau est un acteur redoutable.

Je ne sais pas si vous avez récemment décidé de jouer pour l'Andorre. Il est basé à Sitges, conseillé par Jordi Arrese et est un habitant à part entière du monde. Il gère cinq langues (russe, espagnol, catalan, anglais et français), il est passé aux États-Unis, en particulier dans le Kentucky, en raison des obligations professionnelles de son père Joan, et il a une équipe de travail espagnole.En fait, Enric Molina est son manager.Il est probable qu'au niveau fédératif, il ait été plus intéressé à jouer pour Andorre , mais il faut être attentif car entre 14 et 18 ans, vous pouvez bénéficier de nombreux avantages en termes d'invitations à des tournois organisés en Espagne, si vous acceptez cette nationalité. En tout cas, elle a vécu de nombreuses années en Andorre et Il a commencé à jouer sur la piste intérieure de la Principauté.

Les pistes de l'US Open sont construites sur ce qui est connu sous le nom de ProDecoTurf, tandis que l'Open d'Australie est devenu Greenset cette année, une surface brevetée par une société de Javier Sánchez Vicario. Les deux sont des pistes dures à vitesse moyenne et non Il y a de grandes différences, elles sont idéales pour les endroits humides et chauds, les conditions dans lesquelles les deux événements ont lieu, ce qui peut changer davantage la perception, ce sont les balles.

Je ne serai pas celui qui refuse à un joueur qui est le 14e au monde la possibilité fiable d'entrer dans ce groupe restreint, mais je ne vois pas du tout clairement qu'il peut l'obtenir à court terme. Le Peque a besoin de faire un tour sur terre battue splendide, presque sans marge d'erreur, pour pouvoir opter et explorer ses limites dans un Masters 1000 ou Roland Garros.Ses performances dures ont augmenté, mais le physicien est toujours un handicap.Je doute qu'il puisse entrer pendant que le Big3 est décerné pas de place pour débattre de trois places, mais est un travailleur né et peut-être dans quelques années l'obtenir.

Deux jours plus tard, nombreux sont ceux qui continuent de défendre que le Serbe a enfreint les règles dimanche dernier. Nous clarifions la situation.

Je ne doute pas que Big3 soit la meilleure génération de l'histoire. Il y a eu d'autres étapes dorées, avec Borg, Lendl et McEnroe, ou des duels Sampras, Agassi et bien d'autres joueurs de niveau, mais rien de tel. Les trois meilleurs joueurs de l'histoire coexistent au même stade, sans discussion, pouvez-vous imaginer si l'un d'eux s'était rencontré sans les autres au cours de sa carrière? Ils n'auraient peut-être pas atteint l'excellence dans leur jeu qu'ils chérissent, mais ils auraient dynamité tous les records imaginables, quelque chose qu'ils font malgré leur coexistence dans le circuit depuis de nombreuses années. En ce qui concerne Coco, la vérité est que je trouve un joueur formidable et beaucoup plus mature, physiquement et mentalement, que Hingis dans ses premiers pas Vaticino que nous sommes confrontés à un joueur de tennis historique.

Nom: Dani Question: Salut PdB! Osez-vous faire un club dans le top 10 à la fin de l’année, maintenant que la saison commence? Voyez-vous Rublev, Goffin ou Kyrgios en lui? Zverev sorti? Merci et salutations.

Voyons, je vais me mouiller. Djokovic, Nadal, Thiem, Federer, Zverev, Tsitsipas, Bautista, Rublev, Medvedev et Wawrinka. Dans cet ordre.

Nom: David Question: Bonjour, félicitations pour la page. Ma question est un peu folle: voyez-vous Medvedev avec une chance d’être numéro 1 après Wimbledon, puisque la plupart des points qu’il défend viennent après ce tournoi et que Rafa, Roger et Nole défendent beaucoup jusqu’à ces dates?

Ma réponse peut être perçue comme beaucoup plus farfelue que votre question, mais c’est ce que je pense. Daniil va prendre un coup cette saison. Ce qu’il a fait l’année dernière a été quelque chose d’impressionnant et l’usure mentale qu’il a dû faire n’est pas facile à assumer. Il vous en coûtera beaucoup pour entrer dans le rythme et si vous ne réagissez pas avec force à Indian Wells et à Miami, les tours de l’herbe et de la terre seront difficiles, car il ne fonctionne pas particulièrement bien sur ces surfaces. Va retrouver le ton dans la tournée nord-américaine, mais pas au niveau de l’an dernier.

Cela a donné la section pour cette semaine. Avec le souhait que vous avez apprécié, nous vous invitons tous à envoyer vos questions, suggestions ou critiques via le formulaire suivant. Nous vous rappelons que Puntodebreak se réserve le droit de choisir parmi toutes les questions reçues, celles qui présentent le plus d’intérêt et sont mieux écrites. Alejandro Arroyo sera le prochain à établir un dialogue avec vous. Que le spectacle de tennis continue!

