Demandez-nous: Puntodebreak répond: Sampras, le Big-4, le WTA …

En période de confinement et de quarantaine, rien de mieux que de maintenir la flamme du tennis en vie que d’en parler. Pour cela, nous avons toujours la section préférée des lecteurs Puntodebreak: le Ask us. Dans les moments d’incertitude et de besoin d’information, il est plus important que jamais de clarifier nos doutes, et pour cela et de débattre du tennis nous sommes là. Au cours de la semaine d’aujourd’hui, c’est Carlos Navarro qui ouvre dans cette section et aborde vos questions avec la plus grande sincérité possible et en essayant de laisser le moins possible dans le pipeline.

Nom: Ezéchiel. Question: Bonjour Carlos, commencez par vous féliciter pour votre excellent travail, toujours un plaisir de vous lire tous et vos analyses / histoires. Je voulais poser une question en tirant un peu d’imagination. De 2003 à ici, retirer les Big 3 de ce jeu …. Quel serait votre top 10 historique de ces 16 années avec tous les joueurs en bonne santé? En d’autres termes, en respectant des blessures comme Murray, DELPO, Ferrero, Wawrinka etc … Au plus haut niveau depuis 2003 sans Big 3 votre top 10 historique. Merci beaucoup. Un grand salut.

Bonjour Ezequiel! Joli exercice de tennis fictif que tu me proposes. Je suppose que, quand il s’agit de délimiter, nous le faisons dans la génération «entre les deux guerres» après l’ère Sampras-Agassi (je considère également, par exemple, Kuerten une partie de cette génération), avec le reste des joueurs qui avancent et ne prennent que le niveau “pic”, c’est-à-dire le niveau maximum de chaque joueur.

Je dis déjà que c’est une question complexe, je vais donc essayer de nommer la version la plus «bestiale» de chaque joueur. Gardez également à l’esprit que cela dépend de la surface, mais je vais juste essayer de regarder ce pic de tennis que j’ai jamais vu. Voici mon top-10 de ces deux dernières générations hors Big-3:

1) Murray, 2) Safin, 3) del Potro, 4) Wawrinka, 5) Nalbandián, 6) Davydenko, 7) Thiem, 8) Coria, 9) Berdych, 10) Fernando González.

Et ça me fait beaucoup de mal de laisser des joueurs beaucoup plus constants avec une meilleure carrière, surtout David Ferrer, mais cela passe de la version “la meilleure de la meilleure” …

Nom: Francisco. Question: Bonjour, ma question concerne la relation entre les jeunes joueurs de NextGen et leurs entraîneurs par rapport aux générations plus âgées comme “Big 3” avec leurs entraîneurs de circuit ATP. Face aux sorties animées de l’équipe d’Alexander Zverev avec JC Ferrero et Lendl ou la dernière entre Bresnik-Thiem où ils étaient en mauvais termes. Avant, y avait-il plus de respect / engagement envers les entraîneurs et étaient-ils plus durables? Par rapport à la précédente, par exemple, Kuerten – Passos (15 ans) ou parmi ceux des Big 3 qui n’ont jamais dit du mal de leur relation. Salutations!

Bonjour Francisco, la vérité est qu’il y a une raison à ta question. De plus en plus, nous voyons comment la relation entraîneur-joueur a une date d’expiration anticipée. Je pense que la génération actuelle et celles à venir sont (nous sommes, vraiment) très habituées à avoir toutes les informations en un seul clic, à les avoir “toutes masquées”. L’obsession du court terme et de la non-conformité exacerbée signifie que lorsqu’un projet a besoin de temps, il se termine avant de brûler toutes ses étapes. Quoi qu’il en soit, je pense qu’il y a des cas et des cas et qu’il est difficile de généraliser. Cela dépend du joueur de tennis et de sa personnalité, même s’il est vrai que, comme vous le dites, la tendance semble être vers l’apparition sporadique des “super coaches” comme axe vital des équipes de travail, plutôt que le coach principal avec qui vous avez travaillé de vos débuts.

Nom: Alberto. Question: Bonjour, très bon PDB! Ma question est la suivante: si nous comparons les 2 meilleures saisons de chaque membre Big3, avec laquelle resteraient-elles et pourquoi? (Federer 2006 vs 2017, Nadal 2010 vs 2013 et Djokovic 2011 vs 2015) Merci.

C’est curieux, Alberto, car dans Puntodebreak nous avons publié tout au long de ces deux semaines des analyses comparatives de ces saisons pour chaque membre du Big-3. Je résume mon point de vue pour vous, mais vous pouvez y lire une analyse très détaillée et un travail de mes collègues.

Quant à Roger, je pense que le niveau d’explosivité, d’harmonie dans ses mouvements et la létalité de sa droite lui font monter son 2006 d’un cran au dessus. Son revers a connu une amélioration substantielle en 2017 et a été la clé du succès, mais le fait est que le Federer 2006 avait en main pour battre Rafa sur terre battue sur 5 sets (finale de Rome). Quant à Rafa, je pense que sa saison 2010 a été absolument folle. Je ne l’ai jamais vu jouer au niveau qu’il a fait à l’Open des États-Unis cette année-là. Après le poste de RG’09 et Wimbledon manquant, je pense qu’il est revenu plus motivé et plus désireux que jamais et il l’a montré lors de la tournée sur terre battue. En fait, son niveau de 2011 n’est pas si loin de ce qu’il a montré cette saison …

Mais là, il est tombé sur un Djokovic superlatif. Je pense que sa meilleure saison, oui (notez, pas en termes de niveau, mais de saison) au niveau des mérites et des titres, c’est 2015. En plus d’être un joueur de tennis plus mature, complet et avec une meilleure compréhension du jeu (cela a provoqué que les rivaux ont mal joué, abaissant l’usure, plutôt que d’imposer toute leur force brute), cette saison ne trouve un parallèle dans le 2006 de Federer, pour moi. 3 tournois du Grand Chelem, les finales ATP et 6 Masters 1000 (en 8 finales), 15 finales consécutives et 31 victoires contre le top 10 … c’est quasiment impossible à égaler.

Nom: Eli. Question: Comment se fait-il qu’Agassi ait toujours eu beaucoup plus de charisme et d’adeptes que Sampras? Il semble que Sampras a fini par convaincre sur la base de victoires et de victoires et a finalement gagné le respect du peuple. Au lieu de cela, Agassi était une idole depuis son arrivée sur le circuit, car il était pur talent, tout charisme, il était de loin celui qui avait le plus de followers dans les années 90. Et cela, même si Agassi a absolument tout gagné, le record de Sampras est meilleur.

Je suppose que, personnellement, je pense que la figure de Pistol Pete est assez sous-évaluée. Malgré ses lacunes à terre, il n’a cessé d’être le numéro 1 mondial à la fin de l’année pendant 6 saisons consécutives, ce qui témoigne de sa régularité avérée. Pourquoi Agassi a-t-il eu plus de followers? Facile: il a toujours été la star de Nike; l’image qu’il a projetée était totalement révolutionnaire et innovante, avec ces looks et tenues extravagantes, et il avait la capacité d’attirer les gens et de montrer beaucoup plus d’émotions sur le terrain que la calculatrice et les Sampras froids. Je pense que c’est quelque chose d’inhérent à la personnalité de chacun, mais comme vous pouvez le voir, ce qui reste dans la mémoire de tout le monde, ce sont les mérites et les titres et pas tant que le «charisme» qui, pour le moment, semble vraiment important.

Nom: Andres Herrera. Question: Bonjour PDB. Depuis la retraite de Pete Sampras, beaucoup ont dit qu’aucun joueur ne pouvait égaler et dépasser ses records impressionnants jusqu’à l’arrivée de Roger Federer. A partir de la nouvelle génération présente, ceux qui croient pouvoir égaler ou dépasser voire approcher les records qui détiennent aujourd’hui les glorieux Big Three. À mon avis, le joueur qui pourrait y parvenir est Zverev, il a beaucoup lutté pour être proche d’eux, a remporté le Masters 1000 et atteint la finale, bien sûr, il doit montrer sa meilleure version en GS, mais à mon avis, c’est lui plus il consent qu’un jour il pourra le faire même s’il se rapproche. Quels noms portent-ils? Salutations, vous faites un excellent travail.

Bonjour Andrés! Je pense qu’il faudra de nombreuses années pour voir quelqu’un atteindre les chiffres du Big-3. Ils ont fixé la barre de la cohérence et de la cohérence à des niveaux jamais vus auparavant. Cela dit, dans la génération qui devrait bientôt arriver à maturité (dans laquelle je n’inclus pas Thiem, qui a déjà 27 ans), je pense aussi que personnellement Sascha Zverev est le joueur qui a le plus de bulletins de vote pour être “le leader”. Le saut de qualité sera, comme cela est arrivé à Murray avec Lendl, à la recherche de ce point d’agressivité avec la droite qui lui sert plus que de rester sur le point. Il bouge exagérément bien pour sa taille, a un service écrasant (s’il est inspiré) et son revers est de classe mondiale. Si je regarde plus loin, je pense que le leader de la génération encore plus jeune (cela prend 3 ans) sera Felix Auger-Aliassime. En lui, j’ai beaucoup de foi et je pense qu’il sera, tôt ou tard, le numéro un mondial.

Nom: Felipe. Question: Bonjour PDB. Le tennis féminin a eu et a encore de grandes joueuses historiques comme Steffi Graf, les soeurs Williams, Martina Navratilova, Margaret Court, Chris Evert. Un de mes favoris est Steffi Graf puisqu’il a remporté le vrai Golden Slam 4 GS et l’or des Olympiens lors de la même saison 1988 et que jusqu’à présent, personne en général (hommes et femmes) n’a atteint ce record impressionnant, 377 semaines comme numéro 1. ayant terminé dans cette position en 8 saisons. Aujourd’hui et aujourd’hui, Serena Williams a été la seule joueuse de tennis à remporter la GS d’affilée et à avoir été finaliste. Pourquoi pensez-vous que le tennis féminin de l’époque actuelle n’a pas connu autant de succès après le retrait de Steffi Graf, Martina Navratilova ou Chris Evert? Y a-t-il une joueuse de tennis actuelle qui peut y parvenir? Cela donnerait un plus à la Le tennis féminin et la compétition comme le tennis masculin Selon vous, que peut-il arriver au tennis féminin lorsque les sœurs Williams prennent définitivement leur retraite? Salutations.

Question très intéressante, Felipe. Je crois que la WTA et l’ATP entretiennent une relation de “rétroaction” continue. Je dirais que pendant la rivalité Navratilova-Evert et l’ère Graf, qui ont suivi de près, les gens étaient tout autant ou plus intéressés à voir les filles. Au début du 21e siècle, avec Henin ou Clijsters et alors que l’ATP a traversé une période d ‘”entre-deux-guerres”, la même chose s’est produite. Puis vint la tyrannie du Big-3, qui amena le phénomène de masse au tennis, tandis que Serena Williams se retrouva sans rivale à son niveau. Je pense que le dysfonctionnement s’y crée: pour un sport accro, il faut un héros et un méchant. Lorsque le patron est debout depuis si longtemps sans personne pour la défier régulièrement, le produit perd tout intérêt. C’est naturel; Cette volatilité a amené de nombreux téléspectateurs à dévaluer le produit WTA et même à ne pas le consommer. Lorsque le Big-3 prendra sa retraite et que nous aurons de nombreux noms à nouveau à la fin du Masters 1000 et du Grand Chelem, les deux circuits seront à nouveau plus proches l’un de l’autre, à mon humble avis. Quand Serena prend sa retraite, j’ai du mal à voir un joueur de tennis qui domine le circuit avec une main de fer; Je pense que cela va poursuivre la tendance de ces dernières années, avec plusieurs joueurs de tennis qui répandent le gâteau.

Nom: Miguel le rockrose. Question: Question: Bonjour PDB Je vous salue du Pérou, ma question est: nous savons tous que Rafa Nadal est le meilleur joueur de tennis de toute l’histoire sur terre battue, maintenant pour vous, qui serait le deuxième meilleur joueur de l’histoire sur terre battue?

Je n’ai aucun doute: Björn Borg. Cinquième du classement mondial des titres, ce qui le fait se détacher d’autres légendes comme Guillermo Vilas ou Thomas Muster, c’est le domaine qu’il exerçait en terre parisienne. Roland Garros était le terrain de chasse d’Ice Man, qui a perfectionné le tennis pour la patience, la construction de points et l’exaspération de son rival. Et pas seulement cela: il a été le premier à transférer ce tennis à Wimbledon, en l’adaptant et en le polissant pour réussir à une époque de plus grand contraste sur les surfaces. Je pense que la marque de 6 titres (sur les 30 qu’il a obtenus au total) à Roland Garros le distingue de tout rival possible face au top-2.

Nom: Joel. Question: Bonjour à tous. Pouvez-vous republier l’article que j’ai lu il y a des années sur pourquoi Murray devrait être considéré comme un membre des Big Four? Je l’ai cherché dans les archives mais je ne l’ai pas trouvé. Personnellement, je pense qu’il a peu de reconnaissance en général bien qu’il soit toujours dans les positions les plus élevées et remporte encore un Grand Chelem. À mon avis, il a eu tort de se concentrer uniquement sur la GS, comme il l’a dit il y a quelque temps, une erreur de calcul qui le fait toujours être dans le débat d’être l’un de ce club, entre autres. Il est convenu qu’il est le moins vainqueur des Big Four, c’est incontestable, mais cela ne signifie pas qu’il ne fait pas partie de ce club sélect ou, comme certains l’appellent “le chaînon manquant” en raison de sa situation entre mortels et êtres supérieurs. Une autre question concernant Murray: savez-vous ce qui est arrivé à sa marque personnelle? Je veux dire son “suis” car depuis qu’il a quitté Under Armour, je ne l’ai plus revu à Castore. Cela aurait-il pu arriver à Federer avec “RF” et Nike?. Dernière question: j’ai remarqué que dans le tournoi ATP de Montréal où vous mettez le nom du tournoi sur la piste, ils disent: Montréal 375. Que signifie ce chiffre? J’ai vu que certaines années c’est le cas, mais d’autres pas. Merci et salutations.

Bon Joel. La carrière de Murray donne lieu à un énorme débat. C’est difficile pour moi de l’inclure dans le Big-3, non pas à cause de l’énorme écart dans les gros titres, mais à cause de ses chiffres avant eux. Je n’ai jamais eu le sentiment qu’au niveau du tennis, Murray pouvait les défier régulièrement (11-25 contre son plus grand rival générationnel, Djokovic). Mais bien sûr: nous parlons de ceux qui prendront leur retraite comme les trois meilleurs de l’histoire. Le niveau de base de Murray est incroyable, et son sommet est probablement le quatrième meilleur de ce siècle. Sa constance toutes ces années et la récompense méritée d’avoir atteint le numéro un (quelles que soient les circonstances) le placent bien devant les autres joueurs de tennis qui peuvent l’égaler au niveau des gros titres (voir Wawrinka). Quant à la marque, il est encore un peu tôt pour voir le dessin particulier sur les t-shirts Castore, je ne suis pas très renseigné sur le sujet. Le dernier en date, le 375 de Montréal, a été vu lors de l’édition 2017 (que Zverev a remporté) et a fait référence au 375e anniversaire de la fondation de la ville canadienne.

Nom: Guillermo Rivera (Chili). Question: En regardant l’état actuel du circuit, quels sont les joueurs les plus touchés? le Top 100 qui ne gagne pas d’argent et comme le dit Carreño Busta sont au chômage et sans profit ou les Joueurs en dehors du top 500 qui ne jouent pas ou n’ajoutent pas d’argent, mais si nous avons froid d’esprit dans une année normale l’addition et la soustraction donnent toujours solde négatif. Beaucoup de ces joueurs jouent dans des interclubs (qui ne sont pas joués non plus) pour couvrir des tournées de 3 à 4 semaines. Est-ce que de nombreux joueurs de tennis de plus de 28 ans qui ne jouent qu’à Futures prendront leur retraite pour cette raison?

Je pense que parmi les 100 premiers, tous les joueurs de tennis entrent dans le même sac: cela leur coûte de l’argent pour jouer au tennis. Oui, dans la mesure où ils ne dépensent pas d’argent pour voyager, ils n’ont actuellement aucun type de revenu à la maison pour subsister simplement (au-delà de l’épargne ou d’avoir un parrain). Je ne doute pas que de nombreux joueurs de tennis éloignés de l’élite se lanceront dans de nouvelles voies pour tenter de survivre et abandonneront, bien que partiellement, la pratique du sport. Espérons que l’ATP ou l’ITF annoncera une sorte de fonds commun pour les aider d’une manière ou d’une autre; Je sais que c’est difficile, mais nous allons voir de nombreuses races détruites par quelque chose hors de leur contrôle.

Nom: Guille Cerrato. Question: Salut Carlos! Pensez-vous qu’une fois le tennis repris, lors des premiers tournois il y aura une baisse du niveau en général? (par rapport au niveau affiché avant l’arrêt).

Bon Guille; Oui, je pense que c’est très probable. La grande majorité des joueurs de tennis n’ont jamais connu une interruption de vie aussi énorme au-delà de blessures graves, et ils ont pu y travailler progressivement avec la raquette. Ici, en raison de l’isolement, ils passeront des semaines et des semaines sans faire de travail spécifique sur le terrain avec la raquette. La logique est que nous voyons des performances irrégulières dans les premières semaines, comme l’ont déjà dit des protagonistes tels que Thiem, qu’ils auront besoin de plusieurs tournois pour filmer et recalibrer les sensations.

Voilà jusqu’où est venu cette semaine Ask Us. Personnellement, un réel plaisir d’être avec vous et de répondre à vos questions pour la première fois et mes excuses pour certaines questions qui sont peut-être restées en suspens. La section reviendra la semaine prochaine de la main de José Morón. Je ne peux donc que vous convoquer pour donner votre avis sur le grand nombre de sujets à débattre aujourd’hui. N’oubliez pas que le tennis, comme la vie, continue même lorsqu’il n’y a pas d’activité sur les courts.

