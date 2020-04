“Denis Shapovalov a toujours été un bon exemple”

Denis Shapovalov et Felix Auger-Aliassime ont été les protagonistes d’une splendide 2019. Les deux Next Gen sont les stars du Canada et maintenant du tennis mondial. Denis et Felix sont devenus les porte-étendards de leur nation, rejoignant une équipe déjà excellente.

Les deux U23 ont terminé l’année en Top25 (Shapovalov au numéro 15, Aliassime au numéro 21), remportant des résultats prestigieux dans certains des tournois les plus importants du circuit. Felix Auger a été le premier à se montrer. En fait, en février, il a joué un énorme tournoi à l’ATP 500 à Rio, atteignant la finale, puis perdu contre Djere.

Le mois suivant, il atteint la demi-finale du Master 1000 à Miami, devenant le plus jeune demi-finaliste en 35 ans. Dans le même temps, Shapovalov a également remporté la demi-finale de l’Open de Miami, perdu contre Roger Federer. Mais contrairement à Denis, Felix a continué de s’exprimer de manière cohérente à des niveaux élevés, obtenant une piste positive de résultats.

En fait, dans les mois suivants, Aliassime est arrivé en finale à Lyon, perdant contre Paire et Stuttgart, perdant contre Matteo Berrettini et a mis fin au swing sur herbe en arrivant au troisième tour de Wimbledon, remportant son premier match en Slam.

Aliassime a fait l’éloge de son bon ami, ancien partenaire de double et rival féroce. “Il a gravi les échelons avant moi, un peu plus vieux que moi, mais il a toujours été un bon exemple de ce que vous pouvez faire si vous croyez en vos objectifs et en votre confiance”, a déclaré Auger-Aliassime.

“Il a été un grand ami dans l’ensemble, donc je pense que c’est vraiment le plus important” – a-t-il déclaré. Actuellement, le record en tête-à-tête est en faveur de Denis Shapovalov, avec 2-1 d’avance sur Aliassime.