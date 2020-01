Denis Shapovalov devance Stefanos Tsitsipas alors que le Canada bat la Grèce

Le Canada est devenu la première équipe à remporter une victoire à la Coupe ATP inaugurale, battant la Grèce 2-0 au Pat Rafter Arena de Brisbane pour dominer le Groupe F avant l’affrontement entre l’Allemagne et l’Australie. Lors du premier match, Felix Auger-Aliassime a décroché le numéro mondial.

487 Michail Pervolarakis 6-1, 6-3 en 69 minutes pour mettre le Canada en tête et faire le début de saison gagnant après une blessure dans les phases finales de 2019. Le jeune Canadien n’a perdu que dix points au service, sans jamais faire face à une pause Pervolorakis n’a pas pu supporter, pointant à 39% et subissant quatre pauses sur dix chances offertes à l’adversaire le mieux classé.

S’installant sur un rythme agréable au service et au retour, Auger-Aliassime a saisi le premier set en un rien de temps après trois pauses dans les pauses un, trois et sept, délivrant également cinq prises faciles dans le deuxième set et en attendant une chance sur le retour patiemment.

Il est venu dans le sixième match quand il a progressé de 4-2 à la suite d’une erreur de revers de Pervolarakis, scellant l’accord dans le match neuf pour offrir le premier point à son pays qui a également joué lors de la finale de la finale de la Coupe Davis en novembre.

Dans l’un des matchs les plus attendus de la journée, Denis Shapovalov a vaincu Stefanos Tsitsipas 7-6, 7-6 en un peu plus de deux heures pour propulser le Canada sur la ligne d’arrivée. Le champion des finales de l’ATP a mieux joué au premier et au deuxième service, a réclamé un point de plus que le Canadien et n’a fait face qu’à une seule chance de pause dans toute la rencontre, se retrouvant toujours du côté des perdants après avoir échoué à convertir l’une des quatre occasions de pause gagnées sur le revenir.

Shapovalov était là pour défier le monde no. 6 tout le temps, sauvant un point de consigne à 4-5 dans le premier set et produisant un meilleur tennis dans les briseurs pour sceller l’affaire et conclure le premier triomphe de la saison. Après neuf prises faciles des deux côtés, un gaucher a repoussé ce point de consigne à 4-5 avec un vainqueur de service, convertissant son troisième point de consigne au bris d’égalité pour l’attraper 8-6 après un as.

Il n’y a pas eu non plus de pause dans le deuxième set, Shapovalov sauvant les chances de pause à 5-5 pour atteindre le bris d’égalité qu’il a remporté 7-4 suite à une double faute de Stefanos.