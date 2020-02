Denis Shapovalov et Grigor Dimitrov se retirent. Gasquet, Lopez avance

En utilisant le classement protégé, le numéro mondial. 132 Vasek Pospisil a fait un autre grand pas sur la piste du retour, battant la troisième tête de série Denis Shapovalov 6-2, 6-3 en 56 minutes rapides pour le premier quart de finale ATP depuis Anvers 2018. Shapovalov a battu Pospisil au deuxième tour au L’ASB Classic au début de la saison, mais n’avait aucune chance dans ce match, prenant six points sur le retour et ne répétant pas ces chiffres derrière le tir initial pour subir trois pauses et propulser Vasek.

Trouver le rythme dès le début, Pospisil a saisi une pause dans le deuxième match suite à une double faute de Shapovalov, bien servir et assurer le set avec une autre pause dans le huitième match pour un 6-2. Rien n’a changé dans le set numéro deux, avec une bonne prestation du joueur plus expérimenté et un jeu de service lâche de Denis à 2-3 qui lui a coûté très cher.

Servant pour le triomphe à 5-3, Vasek a scellé l’affaire avec un vainqueur de service pour assurer la place en quart de finale, satisfait de la façon dont il a joué contre le jeune compatriote. Grégoire Barrere a remporté sa meilleure victoire en carrière, renversant la 4e tête de série Grigor Dimitrov 6-7, 6-4, 7-5 en deux heures et 33 minutes, renvoyant le Bulgare chez lui beaucoup plus tôt qu’il ne l’avait prévu.

Le Français a fait la différence avec le deuxième service et dans les points cruciaux, repoussant sept occasions de pause sur dix et gagnant cinq pauses sur 14 occasions, gaspillant un point de consigne à l’ouverture et une balle de match à 5-3 dans le décideur pour garder le bulgare en vie.

Grigor est revenu au niveau du score à 5-5 dans le troisième set avant de subir une autre pause qui a poussé Grégoire 6-5 devant, dépassant le sommet avec une prise au match suivant pour un autre quart de finale ATP après Metz en septembre.

Le vétéran espagnol Feliciano Lopez a battu Ugo Humbert 6-4, 6-1 en 69 minutes, repoussant les deux points de rupture contre lesquels il a dû jouer (22 sur 24 au premier service) et volant le service du jeune quatre fois pour contrôler le tableau de bord et assurer la victoire en un rien de temps.

Le triple champion montpelliérain Richard Gasquet a renversé Gilles Simon 6-4, 6-4 en une heure et 27 minutes pour sa première victoire depuis Bâle, aux prises avec une blessure au dos et manquant l’Open d’Australie. Richard a perdu 16 points en dix matchs de service, repoussant quatre chances de pause sur cinq et restant en tête tout le temps pour terminer le travail avec trois pauses sur son décompte.

Gasquet a éclaté dès le premier match pour ouvrir un écart de 3-1 avant que Simon ne retire la pause dans le sixième match, créant plus d’occasions à 4-3. Richard a enregistré deux points de rupture dans ce huitième match pour rester du côté positif du tableau de bord, accumulant les 11 derniers points pour une pause amoureuse lors du neuvième match et le set suivant qui tient à l’amour quelques minutes plus tard.

Le joueur le plus accompli a bien servi dans le deuxième set, brisant Gilles à 2-2 et servant à la victoire dans le dixième match. En effectuant une dernière poussée, Simon a gagné une chance de pause que Richard s’est défendu avec un vainqueur en coup droit après un beau rallye, franchissant la ligne d’arrivée avec un autre vainqueur en coup droit pour la place au deuxième tour.