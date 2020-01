Denis Shapovalov et John Isner gagnent. Fognini et Khachanov ..

La pluie a tourmenté l’action à Auckland mardi et c’était une journée bien remplie mercredi, avec 11 matchs de simple en place. Le vétéran espagnol Feliciano Lopez a passé une excellente journée au bureau, devançant Pablo Andujar en deux heures et demie avant de décrocher la tête de série Fabio Fognini 3-6, 6-4, 6-3 en un peu moins de deux heures pour atteindre les quarts .

Lopez a explosé 17 as, repoussant un point de rupture sur trois et gagnant trois pauses pour franchir la ligne d’arrivée en premier avec une pause précoce dans le set décisif. Le 6ème tête de série Hubert Hurkacz est resté sur le parcours gagnant après la Coupe ATP, battant un qualifié Mikael Ymer 6-2, 7-6 en une heure et 35 minutes.

Le Polonais a repoussé les deux points de rupture qu’il a rencontrés, offrant deux pauses dans le premier match et l’emportant au deuxième set tie-break après une excellente performance des deux joueurs. John Millman a décroché la 3e tête de série Karen Khachanov 4-6, 6-3, 6-3 en une heure et 50 minutes, récupérant après le premier set et se dirigeant vers la ligne d’arrivée avec trois pauses dans le décideur, pompé et motivé après un performances notables à la Coupe ATP.

Benoît Paire, 5e tête de série, a battu un qualifié Thiago Monteiro 4-6, 6-4, 6-3, ne perdant que 15 points de retard sur le tir initial dans les sets deux et trois et en retournant les tables pour se retrouver dans les quarts. Kyle Edmund a battu Andreas Seppi 6-3, 7-6 en une heure et 35 minutes, naviguant à travers ses matchs de service dans le premier match et venant d’un 4-1 dans le set numéro deux pour l’attraper dans le tie-break et sceller l’affaire en séries droites.

La quatrième tête de série et un ancien champion, John Isner, ont connu une terrible chute au cours des deux dernières années, se dirigeant vers Auckland après une terrible course en Coupe ATP et désireux de remporter quelques victoires avant Melbourne. John a battu le champion en titre Tennys Sandgren 7-6, 6-7, 6-3 en deux heures et 15 minutes, ne perdant jamais de service et rebondissant après un deuxième bris d’égalité difficile pour sceller l’affaire avec deux pauses dans le set décisif.

Ugo Humbert a eu besoin de moins d’une heure pour évincer Marco Cecchinato fatigué 6-1, 6-4, l’Italien devant survivre à trois bris d’égalité et trois heures lors du premier match. Le deuxième tête de série Denis Shapovalov a eu besoin d’une heure et 51 minutes pour battre le Vasek Pospisil 6-4, 7-6, remportant trois points de plus que son rival et l’emportant avec une pause de plus sur son décompte.

Denis a éclaté au troisième match lorsque Vasek a marqué un revers, servant bien dans le reste du set et scellant le premier match avec un as dans le dixième match. Ils ont échangé des pauses lors des septièmes et huitièmes matchs de la deuxième manche et c’est Shapovalov qui a réclamé le bris d’égalité 7-2 pour se déplacer vers le haut et avancer dans les quarts.