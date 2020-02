Denis Shapovalov et Nick Kyrgios se souviennent de John McEnroe

Avant le match de huitièmes de finale opposant Rafael Nadal à Nick Kyrgios à l’Open d’Australie, le septuple champion du simple du Grand Chelem John McEnroe a parlé à El Pais des joueurs dans lesquels il voit un reflet de lui-même. “Le gars qui me rappelle le plus moi-même est probablement Shapovalov, à cause de la façon dont il joue”, a déclaré McEnroe.

“Et évidemment Kyrgios, car il a de la personnalité et il y a des similitudes”. Kyrgios est célèbre pour ses explosions de mauvaise humeur, pour lesquelles McEnroe était également connu. Cependant, l’Australien et l’Américain ne semblent pas partager le même état d’esprit, comme l’a laissé entendre McEnroe.

“Il [Kyrgios] a un talent incroyable pour le tennis, sans aucun doute », a déclaré le commentateur d’Eurosport. «J’aime Nick, mais la différence est que j’ai regardé des gars comme Jimmy Connors et j’ai senti que je devais me placer devant le miroir et me demander: est-ce que j’essaie aussi fort que lui? Je pense que Nick doit envisager quelque chose comme ça. Vous devez travailler dur et rivaliser ».