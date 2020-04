Denis Shapovalov explique comment il a trouvé la meilleure forme de sa carrière

Denis Shapovalov est à l’honneur depuis de nombreuses années, peut-être depuis le printemps 2016 alors que même un jeune de 17 ans ne s’est pas démarqué en atteignant la demi-finale du challenger de Drummondville (s’inclinant 64 à la troisième face à Evans). Une course soudaine obtenue avec quelques points de faits saillants qui ont fait le tour du monde faisant crier le nouveau phénomène.

De nombreux initiés l’ont immédiatement comparé à McEnroe pour sa gaucherie encore plus évidente grâce à un magnifique revers à une main. La victoire quelques mois plus tard dans le tournoi de Wimbledon Junior, battant rien de moins que Tsitsipas en demi-finale et De Minaur en finale, a certifié l’énorme potentiel de Denis.

Lors de l’Open de Stockholm d’octobre dernier, le Canadien a surmonté la bosse de la demi-finale, puis a décroché son premier titre ATP Tour. Il n’a pas regardé en arrière depuis. «Je me sens comme la fin [of the season] était vraiment, vraiment grand, un énorme pas en avant pour moi », a déclaré Shapovalov à ATP Uncovered présenté par Peugeot.

«Mais je pense que cela a commencé avant même Stockholm. J’ai l’impression qu’après Wimbledon, j’ai pris une bonne pause … J’ai joué à Montréal le premier tournoi de retour et c’était la première fois depuis mon [2017] courir et le début de «moi», ce qui m’a donné beaucoup de motivation et [I] je me suis souvenu de la passion et du combat que j’ai en match et au tennis ».

Pour l’ancien Youzhny n ° 8 mondial, Shapovalov est son premier mentoré de haut niveau depuis sa retraite à Saint-Pétersbourg en 2018. “Pour moi, c’était le premier joueur de haut niveau et lentement, nous avons essayé de travailler ensemble”, a déclaré Youzhny.

«Il peut tout bien faire sur le terrain. La question porte sur la cohérence, mais c’est un grand joueur. De mon côté, il a un grand jeu, un jeu intéressant pour les spectateurs, pour le public. Il est un peu différent des autres joueurs.

Il peut faire de très beaux points, il peut faire des points fous et il peut être vraiment solide à certains moments ».