Denis Shapovalov: “Je n’ai pas eu l’enfance d’un enfant normal”

L’une des grandes vertus de Denis Shapovalov C’est sa capacité à pouvoir jouer à un très haut niveau de tennis à certains moments de la saison, sans tenir compte du rival devant lui ni de la manière dont le tableau de bord passe actuellement. Shapovalov ressemble à un robot programmé pour ne pas laisser tomber la barre d’un iota, ce qui fait de lui un joueur indomptable avec une attitude gagnante inouïe. Cela a fait ses preuves à la fin de la saison dernière. Malgré cela, il doit encore faire un pas de plus pour franchir cette barrière du top dix, mais tout indique que tôt ou tard il réussira. Le tennis ne manque pas, mais l’aspect mental est ce que vous devez le plus entraîner.

Shapovalov veut servir d’inspiration aux plus jeunes: “Je veux que mon tennis soit une inspiration pour les enfants qui commencent à jouer au tennis. Je veux juste leur montrer qu’il est possible de réaliser vos rêves si vous croyez vraiment et travaillez dur. Nous n’avions pas eu beaucoup de joueurs de tennis en haut du classement depuis longtemps et Je veux simplement que la jeune génération prenne sa raquette et pense qu’à l’avenir, elle pourra devenir joueuse de tennis », a-t-il déclaré dans des mots recueillis par le site officiel de l’ATP.

Son frère a été son inspiration: «Ma sœur a pratiqué le tennis et ma mère, qui était une joueuse de tennis professionnelle, s’est entraînée avec lui. J’allais de l’autre côté du terrain pour participer à ces entraînements. Au début, presque toutes les balles ont échoué, mais petit à petit cela a commencé à le déranger. À l’entraînement, ma mère a vu quelque chose en moi qui me disait qu’il était temps de commencer à jouer au tennis, car je me voyais capable d’être une joueuse de tennis professionnelle. “

Des débuts compliqués dans son stage de tennis: «Je n’ai pas eu l’enfance d’un enfant normal. Je me souviens me lever à cinq ou six heures du matin pour m’entraîner avant d’aller à l’école. Puis je suis retourné m’entraîner à dix ou onze heures du soir, dans le seul but de continuer Je me souviens qu’il y avait des jours où je pleurais sur la piste parce que j’étais très dépassé. De plus, mes parents et mon équipe n’ont reçu aucun soutien et nous avons dû consacrer tous nos efforts financiers à la réalisation de mon rêve. Nous nous sommes continuellement demandé ce que nous devions faire, car que nous ne pouvions pas nous permettre de jouer certains tournois. J’ai quand même pu réaliser mon rêve. “

Objectifs à court et long terme: “Quand je me lève, je pense que mon seul objectif est de continuer à m’améliorer en tant que joueur de tennis et en tant que personne. Je veux continuer à apprécier le tennis, car cela fait partie de ma vie. En ce moment j’ai fait de grandes choses dans ma carrière, je n’ai plus à m’inquiéter pour les finances, et après une défaite, je ne pense qu’au prochain match. J’essaie juste de m’amuser sur le terrain et de montrer au monde mon tennis “, a conclu le joueur canadien.

