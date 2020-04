Denis Shapovalov revient sur sa progression avec Youzhny

Le tennis a cessé de servir et on ne sait pas comment cette pause peut être établie dans la dynamique de certains joueurs. Denis Shapovalov Il est l’un des joueurs de tennis qui avait été plongé dans une montagne russe d’émotions et a été payé au début des années 2020 pour la gueule de bois du succès de la dernière campagne. Le talentueux joueur canadien a fait un bond qualitatif très important au cours des derniers mois de 2019, récoltant son premier titre en Stockholm, atteignant la finale du Masters 1000 Paris-Bercy et filtrer dans un top 20 qui pourrait être le point de départ de défis plus ambitieux et en ligne avec le potentiel qui vient de votre tennis.

“Je pense que le dernier tronçon de l’année dernière a été une grande étape pour moi. Déjà après Wimbledon J’ai commencé à avoir de très bons sentiments. J’ai retrouvé cette motivation que je n’avais pas eu les mois précédents et j’ai joué avec passion. Gagner le titre à Stockholm m’a enlevé beaucoup de pression, j’ai eu plusieurs tournois en demi-finale et cela commençait à saper un peu le moral. Chaque fois qu’un toit se casse dans le tennis, il en ressort très renforcé “, a expliqué Denis sur le site de l’ATP, qui aujourd’hui, avec le classement figé, est classé 16e au monde. Et tout cela malgré la perversité début de la saison en ce 2020, où l’usure investie dans la Coupe Davis et Coupe ATP semblait prendre son péage.

Denis n’a pu remporter que deux des derniers matchs joués, donc cet épisode d’arrêt temporaire peut avoir été la clé pour endiguer cette tendance négative. Indépendamment de ce qui peut se produire, il est clair que le chiffre de Mikhail Youzhny Cela a entraîné un changement dans la mentalité du Canadien. “Il m’a beaucoup aidé mentalement, sur et en dehors du terrain. Grâce à lui, je suis revenu pour apprécier ce sport et il m’a donné une dynamique tactique et mentale qui a eu un impact clair sur mon jeu. Je suis beaucoup plus cohérent dans de son côté “, a-t-il déclaré Denis Shapovalov, qui a reçu les éloges du Russe. “C’est un grand joueur, il a un style très attrayant pour les fans et il faut travailler sa solidité.” Il faudra être attentif à la progression de cette idylle professionnelle.

