Déodorant secret lance la campagne «Pas le premier» avec Serena Williams

23 fois championne du Grand Chelem, Serena Williams et Secret Deodarant ont lancé une nouvelle campagne «Not The First» qui met en lumière certaines des femmes sportives remarquables d’aujourd’hui. La campagne met en lumière certaines des femmes sportives les plus remarquables d’aujourd’hui, tout en rendant hommage aux femmes qui ont ouvert la voie à leur réussite professionnelle.

Outre Williams, le film met en vedette le médaillé d’or olympique et le cadre de la NBA New Orleans Pelicans, Swin Cash.