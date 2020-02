Le podcast Last Word On Tennis revient pour jeter un œil à l’Open d’Australie et pour cette semaine sur le circuit ATP.

Dernier mot sur le podcast de tennis # 4: Australian Open Review

Sofia Kenin domine le dortoir

L’équipe parle de la victoire américaine sur Garbine Muguruza et de l’impressionnance du jeune joueur. Jim suggère que cela pourrait être le premier de nombreux titres du Grand Chelem pour le joueur de 21 ans.

Il y a aussi une dissection de certains des grands frappeurs qui n’ont peut-être pas aussi bien performé. Karolina Pliskova, Naomi Osaka et Serena Williams sont des joueurs mentionnés.

Djokovic retrouve le chemin du succès

Le huitième titre de l’Open d’Australie a été remporté par la Serbie, mais avec un peu plus de risques que d’habitude. Damian suggère que Dominic Thiem est certainement devenu le favori pour le titre dans le troisième set de ce match.

Adieux à de vieux amis

Caroline Wozniacki, Leander Paes et Carla Suarez Navarro ont joué leurs derniers Australian Open et ont rendu hommage au podcast.

Le quiz et quoi d’autre dans la vie a besoin d’une horloge de 25 secondes

Venez pour le chat de tennis, restez pour la fantaisie alors que l’équipe propose quelques idées pour une autre utilisation de l’horloge de service de 25 secondes. Le quiz de cette semaine renverse les deux panélistes, voyez si vous pouvez faire mieux!

