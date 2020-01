Dernier podcast sur le tennis # 3: mise à jour de l’Open d’Australie

Les dernières étapes du premier Grand Chelem de l’année sont à nos portes. Certaines prédictions pré-tournoi ont été abandonnées et d’autres sont encore en vie. L’équipe de podcast Last Word On Tennis se réunit pour discuter des événements à Melbourne Park et pour prédire les étapes finales du tirage au sort masculin et féminin.

Serena Williams tombe tôt

L’équipe discute de la sortie de Williams et de ce que cela signifie pour la quête de 24. D’autres sorties étonnamment précoces sont également examinées, notamment Naomi Osaka, Denis Shapovalov et Stefanos Tsitsipas.

Action en quart de finale examinée

Certains quarts de finale ont été disputés et l’équipe parle de l’évasion de Roger Federer, de la fête d’Ashleigh Barty et de la progression de Sofia Kenin vers sa toute première demi-finale du Grand Chelem. Novak Djokovic règle également son quart de finale en direct au milieu de l’enregistrement!

Prédictions pour les quarts de finale restants

Gavin, Damian et Andy donnent leur verdict sur les quarts de finale restants. À partir de là, une feuille de route complète est établie pour savoir qui se rendra en finale et quels deux joueurs deviendront les champions de l’Open d’Australie.

Quiz, conseils d’étude et conseils tardifs

Bien sûr, il y a un autre quiz, cette fois les experts commencent à patauger sous la pression. Découvrez également d’excellents conseils sur la façon de rester éveillé pendant l’Open d’Australie et si vous souhaitez étudier l’anglais et la politique à l’université.

Écoutez via Podbean ici.

Si vous aimez notre podcast Last Word On Tennis, n’hésitez pas à consulter les anciens épisodes sur notre page de podcast.