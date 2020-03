DERNIÈRE MINUTE: les circuits ATP et WTA pourraient être suspendus pendant six semaines

Mauvaise nouvelle ceux qui commencent à arriver dans le circuit. Les deux ATP comme la Wta courent le risque de suspendre leur activité pendant six semaines en raison de la menace de coronavirus. Il semble que ces informations seront officialisées demain et soient prises conjointement par les acteurs, réunis dans les conseils d’urgence. Avec la suspension imminente le plus possible du Miami Masters 1000, il semble que le reste des tournois suivra leurs traces dans le but de ne pas mettre en danger la santé des joueurs.

Nous venons d’en parler dans @tjcope:

Il est “très probable” que le tennis professionnel s’arrête demain pendant 6 semaines à cause du coronavirus. Demain, cela deviendra officiel.

@Bcnopenbs commence le 20 avril et court également un risque sérieux de suspension. Le tournoi lui-même est très pessimiste. pic.twitter.com/XFswdXhAoK

– Angel Gª Muñiz (@agarciamuniz) 11 mars 2020

.