Derrière la grandeur de Roger Federer, il y a une grande femme en épouse, Mirka

Ils disent que derrière un grand homme, il y a une grande femme: Roger Federer a sa femme Miroslava Mirka Vavrinec. Le 1er avril est l’anniversaire de Mirka, une figure extrêmement importante dans la vie de Roger. Et pas seulement dans sa vie privée.

Mirka est une compagne qui accompagne également son mari dans sa vie professionnelle: on la voit presque toujours sur la loge du Federer, dans les moments de joie et dans les moments difficiles. Roger et Mirka se sont mariés le 11 avril 2009. Le 24 juillet 2009, sont nés les jumeaux les plus âgés du couple, Myla Rose et Charlene Riva.

Leo et Lenny sont nés le 6 mai 2014. «Mirka m’aide particulièrement mentalement. Elle comprend quand je suis nerveuse et me fait des critiques constructives importantes. Elle m’aide particulièrement avec l’organisation familiale. Environ cinq fois par an, nous jouons au tennis ensemble, en particulier pendant les vacances “, a déclaré Roger.

Roger et Mirka se sont rencontrés lors des Jeux olympiques de Sydeney 2000. Elle a pris sa retraite en 2002 suite à une grave blessure au pied, après avoir remporté 3 titres ITF et briser le top 100 WTA, à la 76e place. «Tous les mécanismes doivent aller dans la bonne direction, sinon ma carrière en souffrirait.

Ma femme, que j’ai rencontrée pour la première fois aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, était vraiment un rocher dans ma vie, m’a toujours donné la bonne stabilité “, a-t-il déclaré. Mirka a également beaucoup amélioré la garde-robe de Federer!” ensemble, elle a compris que je n’avais qu’une paire de jeans, un tee-shirt, des chemises d’entraînement, un pull et une ceinture.

Elle a dit immédiatement: «Vous ne pensez pas que nous devrions améliorer votre garde-robe? «Il m’a conseillé quoi porter lors des cérémonies de remise des prix et comment mettre le même costume, peut-être avec une cravate différente. Peu à peu, sa façon de faire m’a intrigué et j’ai commencé à m’impliquer aussi.

Elle a souligné que toutes les personnes que j’ai rencontrées étaient très attentives à ces détails et j’ai commencé à considérer ce problème même pendant les matchs de tennis. ”