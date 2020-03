Des compromis et des conflits difficiles sont désormais sur la raquette de Roger Federer

Lorsque Roger Federer a annoncé en février qu’il subirait une arthroscopie du genou, les fans ont eu beaucoup de regrets. Il avait détaillé les 5 tournois manquants: Dubaï, Indian Wells, Bogata, Miami Open et French Open. Mais la coïncidence est qu’en raison du coronavirus, tout le monde manquerait les tournois.

Dubai Duty Free a été le seul enregistré du calendrier normal. Mais à partir de ce moment-là, Federer a eu beaucoup de temps pour savoir que le timing était de son côté. En raison de la chirurgie du Suisse, il a dû compromettre les compétitions manquantes, mais a gagné plus de temps avec sa famille, ce qui est un acte de jonglage sur la route.

Les tournois sont devenus un fiasco à programmer alors que le coronavirus a commencé à se répandre aux États-Unis et dans les pays. Indian Wells a été le premier à partir. Il a dû être annulé, mais les joueurs se sont plaints de ne pas en avoir été informés correctement alors que certains étaient encore là en Californie.

Ils ont dû faire leurs bagages et partir pour la maison. Federer n’a pas eu à passer par là, seulement à se remettre d’une opération. Il aurait peut-être compromis de ne pas pouvoir jouer, mais à long terme, les médecins lui ont donné le pronostic selon lequel il se rétablirait complètement.

Alors que les tournois ont dû être reportés en raison de la propagation du virus, les dates de l’Open de France ont été modifiées par la Fédération française. Malheureusement, cela a coïncidé avec les dates de la Coupe Laver que Roger Federer a aidé à fonder et à organiser.

La Laver Cup est prête et déjà épuisée pour l’aréna TD Boston Garden du 25 au 27 septembre. L’Open de France a été reprogrammé du 20 septembre au 4 octobre. Le conflit est que les joueurs devront choisir entre la Coupe Laver ou l’Open de France.

“Si vous allez décider des joueurs entre jouer cet événement et jouer à l’Open de France, ça va être une sacrée décision …”, a déclaré Sam Groth, ancien joueur de l’ATP à propos de la controverse. Que feront les organisateurs de la Laver Cup? Federer a peut-être déjà fait face à des défis, mais jamais entre un chelem et sa «Laver Cup» annuelle

Le Suisse a eu l’événement sur gazon de Wimbledon comme tournoi continu après la chirurgie, toute la saison ATP devait commencer vers le 27 avril, maintenant elle n’évoluera pas avant la première semaine de juin. Le timing est tout, mais le fait important est que rien ne peut être prévu.

Federer traverse le conflit principal de garder ou de changer les dates de la Coupe Laver. Les deux ont une grande signification. Rafael Nadal a été le vainqueur de l’Open de France 2019 et le vainqueur de l’US Open de l’année dernière. Il aimerait sûrement défendre les deux titres.

Alexander Zverev a fait équipe avec Federer pour l’emporter sur Jack Sock et Denis Shapovalov lors de la dernière Coupe Laver. Donc, il ne voudra peut-être pas manquer celui-ci. Compromis à faire et conflits à résoudre, si possible pour Roger Federer. Il est peut-être plus facile de faire face aux situations de tennis quand il jouait, plutôt que maintenant quand il ne l’est pas.