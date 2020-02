Des décisions douloureuses pour Andy Murray laisse sa carrière en suspens

En janvier dernier, a été une période de douleur, mais a renoué l’espoir d’une carrière de tennis plus brillante alors qu’Andy Murray a décidé de subir une chirurgie de la hanche. “Je n’ai pas encore fini de jouer au tennis. Je vais à nouveau concourir au plus haut niveau”, avait déclaré Andy Murray après avoir décidé quoi faire pour effacer sa douleur et le provoquer à reprendre le tennis.

Les choses ont pris une tournure incertaine car Murray a à nouveau développé des douleurs, des affections de l’aine et des ecchymoses pelviennes associées à la chirurgie de la hanche effectuée il y a un an. Il était résilient et, après la chirurgie, est revenu sur le terrain au premier tour de l’Open d’Australie l’année dernière pour même endurer une bataille de 5 sets et 4 heures avec l’Espagnol Roberto Bautista Agut.

Il a été vaincu par l’Espagnol mais avait prouvé qu’il avait encore le poids nécessaire pour suivre l’élite malgré le résultat. Mais cela a été un inconfort et une douleur, même de mettre ses chaussettes et de promener son chien, il a mentionné. Il existe une grande possibilité pour une deuxième opération de la hanche d’enlever la croissance osseuse de la hanche dans l’espoir de revenir sur le terrain et de participer à nouveau à la compétition.

Murray parle de son état en disant: «À la Coupe Davis, on m’a diagnostiqué une ecchymose osseuse sur le pubis, qui était légère et de toute évidence pas un gros problème …» Mais maintenant, c’est devenu un problème plus important, entraînant des douleurs.

Il n’a pas joué depuis la finale de la Coupe Davis depuis novembre dernier et s’est retiré de l’Open d’Australie de cette année et de deux autres événements ATP, le laissant réfléchir sur le traitement qui serait nécessaire. “… S’ils ne peuvent pas y arriver avec un arthroscope, ce qui est évidemment l’espoir, je devrai alors être rouvert.

Cela prend évidemment plus de temps à récupérer “, a déclaré Murray avec nervosité. L’état du Britannique sur certains cas est plus difficile à diagnostiquer et il explique que” … à cause de la hanche et du métal dans la hanche … le métal sur le scan rend extrêmement difficile leur lecture … “

C’est malgré tout toute sa passion pour le sport, reste naturellement encore. Il avait remporté son premier titre en simple depuis deux ans à l’Open européen d’Anvers en octobre dernier et jouer les chelems est sa principale et féroce excitation.

“Je veux jouer à nouveau dans les tournois du slam. C’est ce que j’ai manqué ces dernières années. Manquer l’Open d’Australie pour moi cette année a été difficile.” Les chelems peuvent être la «cerise sur le gâteau» pour Murray, mais être à nouveau dans les jeux est l’objectif principal.

Andy Murray équilibre beaucoup de choses en ce moment et dit que “je devrais savoir d’ici la fin du mois prochain si je suis bon pour jouer avec ou non. C’est ce que je dois attendre.” La retraite lui fait face directement et si le pronostic du traitement n’est pas bon, il peut être contraint de prendre la première alternative.

Tout ce qu’il sait, c’est qu’il veut toujours jouer et dit: “C’était plus facile de gérer la douleur en sachant que je ne jouerai pas un autre match avant au moins cinq mois ou peut-être pas encore.”