Des départs imperturbables pour Naomi Osaka, Kvitova et Wozniacki au premier tour

La liste de titres en titre et le finaliste commencent fort Champion en titre et troisième tête de série Naomi Osaka a ouvert sa candidature pour la défense du titre avec succès à l’Open d’Australie 2020 lundi. Les Japonais ont battu la République tchèque Maria Bouzkova 6-2, 6-4 en une heure et 20 minutes.

Un domaine de puissance pour Osaka dans le match était dans son jeu net. Le double champion de la Major à 88% pointe au filet contre les 50% de Bouzkova. Elle est allée terminer le match avec 29 vainqueurs et 28 fautes directes, avec un total de 64 points pour le match.

Malgré la facilité avec laquelle elle a commencé; Osaka a admis qu’elle se sentait nerveuse dans son entretien d’après-match. Elle a dit: «C’était vraiment difficile pour moi d’essayer de contrôler mes nerfs. J’étais vraiment reconnaissant d’avoir réussi en deux [sets].

Je ne l’ai jamais jouée auparavant. C’est vraiment difficile de jouer contre quelqu’un que vous n’avez jamais joué au premier tour d’un Grand Chelem “. Adversaire d’Osaka en finale 2019, Petra Kvitova a également connu une bonne performance contre son compatriote républicain tchèque, Katerina Siniakova.

Kvitova est venu en 50 minutes, avec une ligne de score 6-1, 6-0. Jouant sous le toit, après que la pluie eut durement frappé à Melbourne, le match tous terrains de la joueuse de 29 ans battait son plein contre sa compatriote, dont les tirs irréguliers ajoutaient également à ses malheurs.

Siniakova était tellement troublée par le déroulement de la procédure qu’elle était en larmes en essayant de servir pour rester dans le match, lors du sixième match du deuxième set. Cependant, elle a gardé son équilibre et a continué à terminer le match avec la tête haute.

La victoire a permis à Kvitova de mieux affronter Siniakova, 3-0. Après le match, dans son interview sur le terrain, Kvitova a mentionné en plaisantant à moitié: «Le service m’a beaucoup aidé aujourd’hui. Nous collectons de l’argent pour les as, non? J’ai donc vraiment essayé ».

Le Tchèque avait touché huit as dans le match. Swansong gagnant de l’ancien champion Champion Open d’Australie 2018 Caroline Wozniacki a commencé son événement d’adieu par une victoire catégorique contre les États-Unis Kristie Ahn le lundi.

L’ancien monde non. 1 a gagné 6-1, 6-3 en une heure et 25 minutes. Alors que le premier set était simple, le deuxième set était un peu difficile pour le Danois de naviguer contre le jeu rusé d’Ahn. Mais les deux joueurs ont également dû réaligner leur concentration après l’interruption de la pluie qui a entraîné la fermeture du toit de la Melbourne Arena, à mi-chemin du deuxième set.

Des deux, c’est Wozniacki qui s’est le mieux adapté aux conditions suite à la fermeture du toit. Wozniacki a terminé le match avec 37 points contre 30 pour Ahn. Après le match, Wozniacki a déclaré qu’il n’était pas facile pour elle de contrôler ses émotions, étant donné le poids émotionnel de cet événement, cette année.

«Je me sens bien d’avoir remporté mon premier match ici. Vous savez, c’est toujours délicat, surtout sachant que c’est mon dernier tournoi. Il y a beaucoup d’émotions, mais j’ai essayé de les garder sous contrôle, et je pensais que je l’avais très bien fait aujourd’hui », a-t-elle partagé.

Autres résultats Dans les matchs de l’autre jour, sur le terrain 3, 14e tête de série des États-Unis, Sofia Kenin vainqueur du qualificatif italien Martina Trevisan 6-2, 6-4. Qualificatif américain, Ann Li, quant à lui, a gagné contre le joker australien Lizette Cabrera 7-6 (4), 7-6 (10), dans le deuxième match de la journée sur le même terrain.

Sur la Cour 5, l’Allemagne Julia Goerges gagné contre la Slovaquie Viktoria Kuzmova 6-1, 6-2. Qualification tchèque Barbora Krejcikova vaincu Kaia Kanepi 7-6 (3), 2-6, 6-3 sur le même terrain, lors du prochain match. Treizième graine Petra Martic qualificatif vaincu Christina McHale 6-3, 6-0 sur le court 7.

Sur le court 11, Saisai Zheng passé le qualificatif russe Anna Kalinskaya 6-3, 6-2. Sur le court 13, Lin Zhu vaincu Viktoria Golubic 4-6, 6-1, 7-6 (5). Sur le court 19, 25e tête de série Ekaterina Alexandrova a gagné contre Jil Teichmann 6-4, 4-6, 6-2.

Tamara Zidansek est venu sur wildcard sud-coréen Na Lae Han 6-3, 6-3 dans le deuxième match de la journée, sur le terrain 12. Sur le terrain 22, Paula Badosa qualificatif vaincu Johanna Larsson 6-1, 6-0. Sorana Cirstea suivi ce match avec un bouleversement sur la 32e tête de série Barbora Strycova 6-2, 7-6 (5). Crédit photo: Aus Open Twitter