Des joueurs allemands et français contraints de se retirer de Nur-Sultan et de quitter le Kazakhstan

Les joueurs allemands et français du Nur-Sultan Challenger ont dû quitter le Kazakhstan avant minuit, sinon ils seraient mis en quarantaine, a confirmé un joueur à Florian Heer de Tennis TourTalk. Mardi, il a été annoncé que le Kazakhstan ajoutait l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne à leur liste d’interdiction de voyager alors qu’ils prenaient des mesures supplémentaires dans leur lutte contre le coronavirus.

Un jour plus tard, trois joueurs programmés pour jouer au Nur-Sultan Challenger se sont retirés de l’événement juste avant leurs matchs et le tournoi a indiqué que la raison de leur retrait était “non médicale”. L’Allemand Mats Moraing a débuté sa campagne Nur-Sultan mardi avec un match direct contre Michael Vrbensky avant de décider de se retirer de l’événement un jour plus tard.

Pendant ce temps, l’allemand Yannick Maden, deuxième tête de série, et le n ° 9 français Enzo Couacaud, n’ont même pas eu la chance de prendre le terrain à Nur-Sultan, car ils avaient un laissez-passer au premier tour du tournoi avant de se retirer. La nouvelle survient quelques jours seulement après que l’Indian Wells Masters est devenu le premier événement sportif majeur aux États-Unis à être annulé en raison de l’épidémie de coronavirus.