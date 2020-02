Des records de Novak Djokovic qui ne seront jamais cassés

Novak Djokovic est au sommet du monde ces jours-ci. Dans la première semaine de février, il a survécu à l’aspirant au Grand Chelem Dominic Thiem dans une rencontre épique. Le Serbe est le roi incontesté de l’Australie après avoir étendu son record à 8 slams Down Under.

Djokovic a également repris la place de n ° 1 mondial dans le processus de levée de l’Open d’Australie. Quelque chose qui ne pesait probablement pas lourd dans son esprit si tôt dans la saison, mais il veut tout simplement. Vous n’obtenez pas ce bon à moins que vous ne vouliez tout, non?

Djokovic a passé toute sa carrière à essayer de faire ses preuves. Il a failli prouver qu’il n’était pas seulement le meilleur, mais peut-être le meilleur de tous les temps. Regardez en arrière et vous voyez des mois et des années où sa domination n’a pas connu de limites. Il a surclassé le meilleur des meilleurs sur les plus grandes scènes.

Avec son 8e Major, il se rapproche maintenant de 19 de Rafael Nadal et de 20 de Roger Federer avec 17 pour lui-même. Je n’ai aucun doute qu’il battra le record du plus grand titre du Chelem en tennis masculin.

Alors qu’il parcourt les records de tennis, jetons un coup d’œil à certains des records qu’il détient déjà et qui ne devraient pas être battus de si tôt.

Titulaire des 4 Majors sur trois surfaces différentes

Le record de la tenue des quatre tournois du Grand Chelem, sur trois surfaces différentes doit venir en premier dans cette liste. En 2016, Novak Djokovic a finalement remporté son premier titre de Roland-Garros pour terminer sa carrière en Grand Chelem. Il a également détenu les trois autres Majors quand il l’a fait, ce qui signifie qu’il est devenu le tout premier homme de l’histoire du tennis à détenir tous les Majors sur trois surfaces différentes.

Si ce n’était pas assez impressionnant, il avait aussi le titre ATP Tour Finals dans son minou à l’époque.

Rod Laver et Don Budge ont déjà remporté le Grand Chelem du calendrier avant le début de l’ère ouverte, ce qui signifie qu’ils ont remporté les quatre tournois majeurs en une seule année. En fait, Laver a accompli l’exploit deux fois, en 1962 et 1969. Cependant, à l’époque, les courts en dur n’étaient pas là.

Carrière Golden Masters

Il y a un total de 9 titres de Masters dans une saison de tennis. Novak est le seul homme à avoir remporté tous les titres du Masters 1000 sur l’ATP World Tour. Dans les 30 ans d’histoire de la série Masters 1000, Djokovic est le seul homme à le faire. Ce sont les Cincinnati Masters qui ont échappé au Serbe pendant un certain temps, mais en 2018, il l’a finalement remporté pour terminer ses Golden Masters.

Roger Federer a sept des neuf Masters, manquant les Masters de Monte-Carlo et de Rome, tous deux sur terre battue. Rafael Nadal a huit des neuf, n’ayant jamais remporté l’Open de Miami de sa carrière.

Triplé de Sunshine Double

Le Sunshine Double, c’est quand un joueur remporte les Indian Wells Masters et les Miami Masters au cours de la même saison. C’est l’une des réalisations les plus difficiles du tennis. Novak a remporté le Sunshine Double 4 fois sans précédent dans sa carrière. Non seulement cela, le Serbe a remporté 3 de ces 4 doubles au cours des années consécutives de 2014 à 2016.

Le gagner une fois est une énorme demande en soi, le gagner quatre fois est presque impossible. Il est très peu probable que quelqu’un réussisse à répéter cet exploit.

Plus de points que les 2e et 3e rangs

Novak Djokovic était en mission en 2015 et 2016. Il était quasiment invincible jusqu’après Roland-Garros. Lorsqu’il a finalement décroché le titre de Roland-Garros en 2016, son total de points de classement a atteint 16 950. C’était plus que l’ajout des joueurs classés n ° 2 (Andy Murray 8915 points) et n ° 3 (Roger Federer 6655 points).

Maintenant, c’est pure domination.

Malheureusement, ce qui a suivi avec la forme de Novak était inexplicable et reste l’un des plus grands chocs de l’histoire du sport.

Plus grand nombre de victoires contre le top 10 en une saison

En 2015, Djokovic était un titan. Il a absolument déchiqueté le top 10 mondial cette année-là avec un record de 31 victoires contre eux. Dans ces 31 victoires, 6 sont venues contre Andy Murray, 5 contre Federer, 4 contre Nadal entre autres. Il avait les neuf autres joueurs tremblant de peur avec son éclat.

Qualification ATP Tour Finals la plus rapide

Novak Djokovic a réalisé une séquence de 43 victoires consécutives depuis le début de la saison 2011. Il s’est qualifié pour les finales de l’ATP World Tour après seulement 18 semaines et 6 jours!

Il n’est donc pas surprenant que sa saison 2011 soit considérée comme l’une des plus grandes saisons de l’histoire du tennis.

30 victoires consécutives en Majors

Au cours de la période 2015-2016, Djokovic a connu une séquence de victoires époustouflante de 30 matchs en Grand Chelem. Tout a commencé au Wimbledon 2015 et a culminé avec la victoire du Serbe à l’Open de France en 2016, pour détenir les quatre Majors. Nole a finalement perdu au troisième tour de Wimbledon 2016 contre Sam Querrey.

Le tennis masculin n’a jamais connu de domination de ce degré à l’ère ouverte.

Plus de titres de niveau élite remportés en un an

Encore une fois, nous retournons à l’année 2015 pour un record incroyable. Djokovic a remporté 10 épreuves de niveau élite en 2015, ne laissant presque rien d’autre que des restes à tous ses rivaux. Les titres incluaient tous les Majors sauf Roland Garros, Indian Wells, Miami Masters, Monte-Carlo Masters, Rome Masters, Shanghai Masters, Paris Masters et les finales de l’ATP World Tour.

Est-ce une liste à couper le souffle ou quoi?