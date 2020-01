“Désolé d’avoir raté la Coupe ATP”: Roger Federer

Le numéro 3 mondial Roger Federer a battu Steve Johnson 6-3, 6-2, 6-2 en seulement 84 minutes lors de la première manche de l’Open d’Australie 2020 lundi. Le maestro suisse, qui jouait son premier match de compétition de la saison et n’avait pas de grandes attentes avant le match. Comment se sent le champion à 6 reprises après une victoire commerciale?

Cette rencontre était le premier match de compétition de Federer sur le circuit ATP cette année après avoir décidé de sauter la Coupe ATP. Il a joué pour la dernière fois aux finales de l’ATP World Tour 2019 en novembre et avait donc moins d’attentes pour le tournoi.

“Je ne suis pas de ceux-là”: Federer

Le numéro 3 mondial avait admis qu’il avait des attentes moindres avant un match «délicat» au premier tour contre Johnson. Le natif de Bâle a suggéré qu’il avait moins de pratique de match que ses camarades avant son premier tour. Cependant, il est maintenant satisfait de sa victoire dans le meilleur des cinq sets.

«Je n’ai tout simplement pas joué de matchs appropriés depuis de très nombreuses semaines et beaucoup de gars, probablement 95% des gars viennent ici avec des matchs. Je ne suis donc pas un de ces gars. Maintenant j’en ai un. Le meilleur des cinq aussi, ce qui est encore mieux », a déclaré Federer.

«Je suis très content de la victoire. C’est agréable d’être de retour ici en Australie », a-t-il déclaré, avant d’ajouter:« Désolé d’avoir raté la Coupe ATP, ça avait l’air amusant à la télévision. »

Federer a également révélé qu’il pensait qu’il serait vraiment rouillé mais qu’il se sentait vraiment bien. Il s’est entraîné très dur et avait aussi besoin de vacances et a fait une tournée en Amérique du Sud, ce qui était tellement amusant.

Il a expliqué plus loin: «J’avais besoin de repos, puis je me suis entraîné très dur comme je le fais toujours. Je suis juste contente de n’avoir jamais eu de revers, ce qui vous place vraiment bien pour la saison. »

Bien que Roger Federer n’ait pas disputé de match de compétition en près de trois mois, il a disputé une série de matches d’exhibition en Amérique du Sud et en Chine contre Alexander Zverev.

De plus, il est arrivé tôt à Melbourne pour s’entraîner et se familiariser avec les conditions. Federer n’a donc certainement pas perdu le rythme et manquer l’ATP Cup 2020 l’a aidé à appuyer à fond sur la pédale d’accélérateur lors de l’Open d’Australie.

Voir également

Lisez aussi: «C’est une question délicate» – Roger Federer nous dévoile la situation de Margaret Court

«Je pense que les balles jouent vite»: Roger Federer

Federer a également expliqué qu’il était heureux d’avoir bien joué à l’entraînement. Il se sentait bien et cela s’est également montré sur le terrain. Le 20 fois champion du Grand Chelem a expliqué que les balles sont plus rapides lorsqu’elles sont neuves mais dans les prochains jours, cela va ralentir. Pourquoi? Explique Federer.

“Je pense que les balles jouent vite quand elles sont nouvelles, un changement de balle pour quelques matchs, en fonction de qui vous jouez, de la durée des rallyes,” a-t-il déclaré.

Le joueur de 38 ans a ajouté: «Mais je dirais que deux à quatre matchs, il peut jouer plus vite. Mais les balles se gonflent extrêmement rapidement ici lorsque vous participez à de longs rallyes. Et je sens des séances de nuit ou en salle ou par une journée fraîche comme ce que nous verrons la semaine prochaine, en fait jouer assez lentement. C’est ce que c’est, tu sais. »

Cependant, le Suisse pense que cela dépend de la façon dont vous jouez peut-être aussi. Et comment vous gérez votre jeu et quel type d’adversaire vous avez, pour toutes sortes de styles de jeu.