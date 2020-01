Après une victoire convaincante au premier tour à l’Open d’Australie 2020 contre Steve Johnson, Roger Federer a été interviewé sur le terrain par Jim Courier: «Je suis très heureux. C’est agréable d’être de retour ici en Australie. Désolé, j’ai raté la Coupe ATP, ça avait l’air amusant à la télé.

Steve (Johnson) m’a dit que j’avais l’air très rouillé au premier tour. J’étais comme ha non, pas vraiment, je me sentais vraiment bien. Ce fut une très bonne première manche pour moi », a déclaré le champion des 20 Grands Chelems. Courier a ensuite demandé à Federer ce qu’il avait fait avant de se rendre à l’Open d’Australie: «Je me suis entraîné très dur pendant l’intersaison, j’avais évidemment besoin de vacances aussi, j’ai fait un peu de tournée en Amérique du Sud à la fin de la saison, ce qui était tellement amusant, des gens incroyables là-bas, grandes foules et ambiance.

Ensuite, j’avais besoin de repos et je me suis entraîné très dur comme je le fais toujours, je suis juste heureux de ne pas avoir de revers, presque comme chaque intersaison, je n’ai jamais de revers, ce qui vous prépare très bien pour la saison, peu importe comment cela se passe ici vous savez que vous avez ce blocage en vous et je suis heureux d’avoir bien joué, je me sentais bien à l’entraînement, donc je suis heureux que cela se soit également montré sur le terrain.

Après sa victoire 6-3 6-2 6-2 contre Johnson, le joueur de 38 ans a eu raison de Filip Krajinovic 6-1 6-4 6-1 au deuxième tour. Federer affrontera ensuite John Millman, l’homme qui a créé la surprise à l’US Open 2018, battant le natif de Bâle en quatre sets.