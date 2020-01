Deux fois finaliste de Roland Garros en tête d’affiche à Gstaad en juillet

Situé près de la frontière française dans les Alpes bernoises, l’Open de Suisse à Gstaad présente l’une des étapes les plus attrayantes du calendrier ATP et celle avec une grande tradition, à partir de 1915. Gstaad a obtenu une place dans le calendrier ATP déjà en 1968 lorsque l’ère Open a commencé, avec de grands noms sur la liste des gagnants de trophées qui comprend Roy Emerson, Tony Roche, John Newcombe, Ilie Nastase, Guillermo Vilas, Ken Rosewall (l’un de ses derniers titres ATP), Stefan Edberg, Sergi Bruguera et quelques autres Espagnols notables, suivis par Yevgeny Kafelnikov et Roger Federer.

Matteo Berrettini a remporté le titre en 2018 dans un grand style, succédé à Albert Ramos-Vinolas qui a renversé Cedrik-Marcel Stebe dans une finale inattendue. Les organisateurs ont déjà signé le premier grand nom de l’édition 2020 qui se déroulera du 20 au 26 juillet, le champion 2015 Dominic Thiem recherchant la deuxième couronne à Gstaad.

Il y a cinq ans, le jeune Autrichien a remporté ses premiers titres ATP sur terre battue à Nice, Umag et Gstaad, affrontant Feliciano Lopez en demi-finale en Suisse et évincant David Goffin dans le match pour le titre pour rejoindre des champions de renom du passé.

Dominic n’a plus jamais participé à Gstaad et changera cela dans six mois, choisissant de rester à l’écart des Jeux olympiques de Tokyo et de chercher des titres sur terre battue à Hambourg, Gstaad et à domicile à Kitzbühel dans des semaines consécutives. N ° mondial

5 est le double finaliste de Roland Garros et l’un des meilleurs joueurs sur la surface la plus lente de la moitié de la décennie précédente, remportant dix titres sur terre battue et remportant des victoires contre Rafael Nadal et Novak Djokovic. En 2019, Thiem a remporté cinq titres ATP, dont deux sur terre battue, battant Rafael Nadal et Daniil Medvedev à Barcelone avant de se rendre à Kitzbühel également, remportant les 18 sets dans ces deux événements.

Dominic a également été demi-finaliste à Madrid et finaliste à Roland Garros pour la deuxième année consécutive, Rafael Nadal se révélant être un obstacle difficile sur le chemin de Thiem vers la première couronne majeure qui devra attendre une autre occasion.