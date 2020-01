Deux styles qui se complètent

Roger Federer et Rafael Nadal sont les joueurs de tennis les plus titrés de l’histoire du simple masculin: ils se sont combinés pour remporter 39 Slams (20 Federer, 19 Nadal), obtenant des records et des réalisations qui resteront indélébiles dans l’histoire du tennis.

Leur rivalité a marqué une époque et est devenue légendaire. Un contraste sportif qui a enflammé les médias, les foules et les fans pendant quinze ans. Tous deux se sont poursuivis pour s’améliorer et se dépasser. Leurs matchs sont épiques et résultent de deux styles de jeu opposés, tels que la lumière et l’ombre, la glace et le feu, mais qui, pendant le jeu, fusionnent, se terminant efficacement.

Là où l’un se termine, l’autre commence, comme dans le Yin et le Yang. Federer est, stylistiquement, le point de rencontre entre le tennis classique et le tennis moderne. Ses mouvements et sa vitesse semblent le faire danser sur les courts. Avec son bras jouant au tennis, Roger a été capable de faire de la magie que même Hary Potter ne peut égaler!

Son jeu d’attaque est fait de classe pure, où le toucher et la sensibilité jouent toujours un rôle fondamental. Vitesse, précision, fantaisie: le tennis de Federer atteint des niveaux de beauté inaccessibles, avec des coups magiques tels que des coups de pied et des volées dignes des plus grands joueurs de tennis des âges passés.

Le tennis de Nadal est un concentré de vitesse, de puissance et de tactique. Son jeu extrêmement défensif depuis la ligne de base a été la clé de son succès. Son coup droit en demi-main est capable de faire des trajectoires et des rotations fantastiques (vous souvenez-vous du coup de banane?).

Malgré ses blessures, son physique a réussi à rester à un niveau fou, permettant à l’Espagnol de remédier à des surfaces de jeu qui ne lui étaient pas agréables, comme l’herbe et les terrains durs. En tête-à-tête, Rafa mène 24-16. Si, jusqu’aux Swiss Indoors 2015, Rafa avait semblé être un virus chronique pour Roger, Federer a trouvé un remède gagnant: le revers, son ancien point faible, obtenant sa plus grosse victoire contre son rival à l’Open d’Australie 2017.

Depuis ce match de 2015, Federer a remporté six des sept derniers défis contre son rival espagnol. Cette année, leur rivalité atteindra son apogée: Nadal tentera de battre le record du Federer’s Slam. Nous espérons voir ces deux joueurs de tennis s’affronter à nouveau sur le terrain en 2020, car lorsqu’ils jouent, ils semblent ne faire qu’un, malgré leur tennis aux antipodes.