Deuxième journée à Sunderland

Le Manic Monday de Wimbledon est probablement le jour le plus emblématique du calendrier du tennis. Mais alors que jeudi à l’ITF Sunderland ne offrait pas un environnement aussi glamour ou autant de puissance star que le All England Club, il y avait certainement beaucoup d’excellents tennis exposés et nous ici à LWOT étions sur place pour tout capturer. Voici un récapitulatif de ce que vous avez peut-être manqué:

Les joueurs les mieux classés impressionnent

Le Tour ITF existe principalement pour fournir aux joueurs un chemin vers le haut dans les rangs professionnels et cela était évident dans le match entre la tête de série Viktoriya Tomova et la Britannique Eva Shaw, 14 ans. Au début, l’adolescente avait l’air un peu impressionnée et a été brisée d’aimer dans son jeu de service d’ouverture. Cela a plutôt donné le ton au reste du premier set, que Tomova a remporté au galop, 6-1.

Mais Shaw est venue à bout de sa tâche dans la seconde, poussant le monde bulgare au 151e rang grâce à des frappes puissantes et précises depuis la ligne de base. En fin de compte, cependant, l’expérience de Tomova a fait la différence, la tête de série ayant rompu le service de Shaw à la mort pour remporter une victoire 6-1 7-5 et sa place en quart de finale. Mais Shaw mérite un grand crédit pour le niveau de sa performance et elle semble être un talent formidable pour son âge.

Tomova n’était pas le seul joueur favori à passer une bonne journée au bureau. Les Hollandais Richel Hogenkamp et Amandine Hesse, de France, ont tous deux enregistré des victoires confortables pour atteindre les huit derniers, tout comme la Danoise Clara Tauson, âgée de 17 ans, classée septième à Sunderland. Samantha Murray Sharan, quant à elle, a maintenu le drapeau britannique avec une victoire complète 6-1 6-4 contre l’Allemande Julia Wachaczyk. Elle affrontera Hesse en quart de finale.

Jana Fett a réalisé une remontée fantastique pour progresser aux dépens de Lou Brouleau. Le Croate était un set et 5-2 à Broleau, mais s’est rallié pour prendre le deuxième set dans un bris d’égalité avant de devancer le décideur pour faire avancer un vainqueur 4-6 7-6 6-4. Également en quart de finale, Emma Raducanu s’est imposée lors d’un affrontement entièrement britannique avec son compatriote Amarni Banks, âgé de 17 ans. La Turque Pemra Ozgen, la femme la plus âgée du tirage au sort, a complété le quart de finale en se ralliant à un set down pour battre Jodie Anna Burrage, qui s’est beaucoup estompée vers la fin, perdant le troisième set 1-6.

Journée mixte pour les hommes britanniques

Sans surprise, les Britanniques n’ont pas manqué d’intérêt pour le tirage au sort masculin, avec cinq des huit matches du deuxième tour avec au moins un Britannique. Le qualificatif Sean Hodkin a produit une belle démonstration face au Néerlandais Jesper De Jong, âgé de 19 ans, mais a échoué juste, perdant 6-7 5-7. Aidan McHugh, cependant, a été surclassé par l’expérimenté Igor Sijsling, une fois classé au 52e rang mondial, le Néerlandais gagnant 6-2 7-5.

Mark Whitehouse a battu un Eduardo Struvay qui mijotait, tandis qu’Anton Matusevich a battu le gaucher néerlandais Gijs Brouwer après une toute-puissante bataille en trois sets. Jack Draper, qui les a suivis sur le court, a été clairement inspiré par leurs performances et impressionné par une victoire 6-4 6-4 contre le Français Evan Furness. Également en quart de finale, Christopher Heyman de Belgique et le Français Dan Added Valentin Royer.

Les trois meilleurs moments

Balle de tennis Cluedo

Si vous avez déjà regardé le score en direct du tennis ITF et que vous vous êtes demandé pourquoi cela prend si longtemps, ne cherchez plus. Aujourd’hui, par exemple, au National Tennis Center de Sunderland, quatre terrains étaient utilisés simultanément, ce qui signifiait que les balles de tennis pouvaient, et le faisaient souvent, voler vers d’autres terrains. Ce serait assez frustrant pour les joueurs, mais sur l’ITF, il n’y a pas d’enfants de balle, ce qui signifie que les joueurs sont responsables de récupérer leurs propres balles errantes.

Ajoutant à la confusion, les balles sont toujours changées tous les sept matchs pour les garder au frais. Cela a laissé les joueurs inspecter les balles de tennis pour essayer de déterminer, en fonction de la quantité de peluches visibles, quelles balles devaient être remplacées et lesquelles devaient être replacées dans leur propre maison à un autre moment. Des temps déroutants pour toutes les personnes concernées.

2e – Eva Shaw argument des premières portes

Vous pensez peut-être qu’une jeune de 14 ans à son premier événement senior et jouant contre un joueur du WTA Tour pourrait être un peu intimidée ou timide et se retirer, mais Eva Shaw de Nottingham a pris trois points pour montrer que ce n’est pas tout à fait son personnage . Elle a eu une longue conversation avec l’arbitre au sujet d’un laissez-passer qui, selon elle, aurait dû être appelé. Shaw a vu une balle rouler sur le terrain du terrain suivant et a arrêté de jouer. L’arbitre ne l’a pas vu et a accordé le point à Tomova. Mais Shaw avait raison et c’est un signe encourageant qu’elle était prête à se défendre.

1er – Jesper De Jong et son tableau de bord

De Jong est clairement un personnage assez coloré et qui était en plein écran dans son match contre Hodkin aujourd’hui. L’adolescent s’est retrouvé à jouer dans un match regardé par un officiel plutôt inattentif. L’ITF Sunderland s’appuie sur des tableaux de bord à commande manuelle, le juge de ligne étant responsable de la mise à jour des scores après chaque match. Mais les messieurs chargés de cette responsabilité ont toujours oublié de le faire. Heureusement, le De Jong, perplexe, était sur place pour lui rappeler une demande qu’il avait livrée avec un animus particulier après avoir rompu le service.