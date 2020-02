Diego Schwartzman bat Jaume Munar. Londero et Djere avancent

Diego Schwartzman, tête de série, a pris un départ parfait à domicile à Cordoue, battant Jaume Munar 6-1, 7-5 en une heure et 43 minutes. L’Argentin n’a servi que 46% et en a tiré le meilleur parti, sauvant cinq des sept chances de pause et prenant plus de la moitié des points de retour pour cinq pauses sur huit occasions.

L’adversaire le mieux classé a accordé des pauses dans les matchs deux et six dans le premier match, l’emportant 6-1 avec un vainqueur de la volée dans le match sept et espérant plus de la même chose dans le reste de la rencontre. Munar a été fait et dépoussiéré après les trois premiers matchs du deuxième set avant de remonter, tirant les pauses dans les matchs quatre et huit pour prolonger le set et rester en lice, seulement pour subir une pause à 15 dans le match 11 et permettre à Schwartzman de déplacer sur le dessus avec un revers en bas de la ligne gagnante quelques minutes plus tard.

Laslo Djere, 4e tête de série, a évincé un qualifié Pedro Martinez 6-3, 6-4 en une heure et 31 minutes, tirant 15 as et épargnant quatre sur cinq chances de pause pour maintenir la pression de l’autre côté du filet tout le temps. Frappant huit doubles fautes et luttant à la fois au premier et au deuxième service, Martinez a dû jouer contre neuf points de rupture, se brisant trois fois pour propulser Laslo en quart de finale et terminer sa course au deuxième tour.

Laslo a pris le premier match avec la deuxième pause du sixième match, obtenant une avance rapide dans le deuxième set et restant toujours en tête pour avancer dans les huit derniers. Dans le match le plus long du tournoi jusqu’à présent, Albert Ramos-Vinolas a affronté Pablo Andujar 6-3, 6-7, 6-4 en trois heures et 19 minutes, les deux joueurs gagnant 121 points et une bataille exténuante du début à la fin. .

Le set d’ouverture a duré plus de 50 minutes et ce fut la plus courte de la rencontre, les deuxième et troisième passant une heure dans ce qui était une rencontre classique entre deux fins courtisans d’argile. Ramos-Vinolas a saisi trois pauses consécutives pour remporter le premier set 6-3, avec trois groupes de pauses consécutives dans le set numéro deux avant le bris d’égalité que Pablo a remporté 7-4 avec une seule mini-pause qui lui a donné de l’élan. devant le décideur.

Andujar a ouvert un écart de 4-2 dans le dernier set avant que Ramos-Vinolas n’effectue un retour, réalisant quatre matchs consécutifs pour effacer le déficit et franchir la ligne d’arrivée pour rester sur la trajectoire du titre. Le champion en titre Juan Ignacio Londero avait besoin d’une heure et 25 minutes pour battre Pedro Cachin 6-3, 6-3, repoussant les cinq chances de pause et obtenant trois pauses pour forger l’avantage et entrer dans les huit derniers.

Londero a assuré le premier set avec des pauses dans les septième et neuvième matchs, les joueurs perdant des chances dans les quatre matchs au début du deuxième set. Le champion en titre a produit un excellent service après cela, brisant Cachin à 3-2 et dépassant le sommet avec une prise en amour au match neuf.