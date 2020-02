Diego Schwartzman de bonne humeur alors qu’il vise de bons résultats en Argentine

L’Argentin de premier plan Diego Schwartzman était satisfait de sa performance en Australie et il espère maintenant bien faire devant ses fans à Cordoue. Schwartzman, classé au 14e rang mondial, faisait partie de l’équipe argentine qui a atteint le quart de finale lors de la première Coupe ATP.

La Coupe ATP s’est avérée être une bonne préparation pour l’Open d’Australie alors que Schwartzman a fait les huitièmes de finale à Melbourne Park avant de s’incliner face à l’éventuel champion Novak Djokovic. “Le début de l’année a été très bon pour moi.

Bon début en Australie à l’ATP Cup. Je suis [feeling] très bon en ce moment, essayant d’être à 100% sur terre battue », a déclaré Schwartzman lors de l’ATP Tour. «Cela fait déjà sept mois sans jouer sur terre battue.

C’est une façon différente de voir chaque point sur le court, donc j’ai besoin de quelques jours, de profiter ici en Argentine et d’essayer de faire de mon mieux et d’essayer de jouer mon meilleur tennis ». Schwartzman, tête de série n ° 1, a un laissez-passer au premier tour à Cordoue car il rencontrera en huitièmes de finale le vainqueur du match entre Leonardo Mayer et Jaume Munar.