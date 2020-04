Diego Schwartzman donne son avis sur les inégalités au tennis

Diego Schwartzman Il est l’un des joueurs qui approfondit et réfléchit sur son statut de tennis et les circonstances qui l’entourent continuellement. Et si vous êtes interviewé par Juan Pablo Varsky, l’opportunité de l’entendre vaut deux fois plus. Dans un entretien qui s’est prolongé au-delà de l’heure, le ‘Peque’ a évoqué sa routine d’entraînement en quarantaine, les problèmes liés au tennis et la nécessité de modifier une répartition des salaires qui pour Diego est inadmissible.

L’Argentin essaie de rester concentré sur la routine. “La vérité est que la notion de jours est perdue, mais en raison de l’entraînement et de la routine, je me souviens toujours de l’ordre des jours, car aussi le dimanche, nous nous sommes permis de manger ce que nous voulons donc je me souviens bien (rires). Nous ne pouvons pas y aller Je n’ai pas touché à la raquette depuis 45 jours, c’est une éternité, je n’avais jamais été comme ça, mais quand ma quarantaine a commencé, mon équipe m’a amené différentes choses à entraîner. “

Communication ATP dans cette quarantaine concernant l’annulation des tournois. “Nous avons peu d’informations et de notifications. Au début, la façon de communiquer les choses était très mauvaise et les a pris au dépourvu. Aujourd’hui, nous ne savons pas grand-chose de plus que ce qui est reporté. Je vois cela comme difficile, car il n’est pas joué dans un pays, chaque semaine il se joue dans un pays différent, je pense que cette année je trouve la compétition difficile. Et c’est rare. Nos vacances sont de 15 jours et du coup je m’entraîne chez moi depuis 45 jours, sans savoir ce qui va se passer. passer sept mois de formation ici jusqu’en 2021? Ce serait plus sain s’ils nous disaient que cette année a été perdue et pour mieux planifier, c’est une énorme incertitude “.

Votre avis sur l’unification des circuits. «Pour moi, cela ajoute d’avoir toutes les fédérations ensemble. Aujourd’hui, le tennis est géré de manière à ce que chacun soit vendu seul. Et je pense que ce n’est pas bon pour le sport, pas du tout. Cela me semble être l’idée générale. Il y a beaucoup de conversations entre nous et les filles, mais ce n’est pas si fluide qu’elles ont les deux conseils pour faire avancer les choses. Nous avons un groupe WhatsApp, qui a été créé récemment, dans lequel les choses sont votées, d’autres sont signalées et nous discutons. Il y a un manager pour chaque section du classement et on discute autour de là. C’est un très grand groupe, avec de nombreuses opinions. Mais nous essayons de générer des changements, en particulier ceux qui ont toujours été plus politiques que les autres. Et ce serait bien si les choses étaient changées. “

Qu’est-ce qui devrait changer dans le monde du tennis? «Pour commencer, le prix de nombreux tournois devrait s’améliorer, le tennis est très inégal, il est mal géré. Il ne peut pas que les 150 du monde ne puissent vivre du tennis, mais je pense que cette situation, qu’il y a beaucoup de fédérations, rend les choses difficiles. Espérons qu’ils puissent être modifiés, ce sont des processus de plusieurs années. Il me semble que ce casting est très mauvais. Et la vérité est qu’il est rare que nous devions trouver des solutions entre nous pour aider ceux qui ont le pire moment où l’ATP ou les Grands Chelems, qui génèrent des millions et des millions, pourraient faire quelque chose. Et cela ne se résoudra pas seulement avec l’attitude envers ce tennis. Espérons que tout sera beaucoup plus démocratique. “

Schwartzman raconte à quoi ressemble sa personnalité. «Je suis très obsédant, j’essaie de trouver des solutions pour me maintenir, ne rien perdre. Je regarde partout, chez les gens qui m’entourent, je vois des vidéos de rivaux, chez d’anciens joueurs, aussi avec le yoga, les neurosciences, avec lesquels j’essaye d’incorporer des choses. Maintenant, je fais beaucoup de yoga. Je méditais déjà sur le passé, gérant ma respiration, mais avec le temps, je m’en suis rapproché. J’étais en train d’ajouter, de parler aux gens, de donner des cours de yoga et de méditation. “

