Diego Schwartzman: “Espérons que 2020 soit l’année où j’entrerai dans le top 10”

Le joueur de tennis argentin Diego Schwartzman Il a un objectif en tête à court terme, et ce n’est autre que d’entrer dans le top 10 mondial pour la première fois. Pour cela, la clé est de faire une bonne tournée sud-américaine, des tournois où elle parvient généralement à faire de bons résultats et où elle se trouve actuellement en demi-finale de l’ATP 250 de Cordoue: “Espérons que c’est l’année qui atteigne cet objectif. Toutes les saisons impliquent de nouveaux Je m’acclimate à de nouvelles sensations et je deviens de plus en plus favori dans les tournois de ces caractéristiques, où tout le monde attend beaucoup de moi. L’année est longue et l’objectif principal est d’être en bonne santé et de pouvoir participer à chaque match, ” Le joueur argentin.

