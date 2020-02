Diego Schwartzman et Cristian Garin cherchent leur premier titre en terre battue en 2020

Diego Schwartzman, tête de série, disputera le premier titre en terre battue en 2020 contre Cristian Garin dimanche à Cordoue, les deux joueurs ayant remporté des demi-finales en trois sets. N ° mondial 14 Diego Schwartzman est à sa huitième finale ATP, battant Laslo Djere 6-1, 1-6, 6-2 en une heure et 57 minutes après une solide performance dans le décideur.

Laslo avait de meilleurs pourcentages au premier service et c’est le deuxième qui l’a laissé tomber, ne prenant que neuf points sur 30 et se brisant cinq fois sur les douze chances offertes à l’Argentin. D’un autre côté, Diego a livré des chiffres tout aussi bons au premier et au deuxième service, repoussant neuf des 12 points de rupture pour limiter les dégâts dans ses matchs et assurer la place en finale.

Schwartzman a pulvérisé une erreur de revers dans le premier match pour subir une pause et effectuer le pire départ possible, rebondissant et dominant dans le reste du set pour prendre 6-1. Il a cassé Djere lors du deuxième match suite à une double faute du Serbe, repoussant les chances de pause lors du match suivant et gagnant une autre pause qui lui a valu 3-1 devant.

Un vainqueur du service a envoyé le Français 4-1, offrant une nouvelle pause à 15 minutes plus tard et clôturant le set dans le septième match suite à une autre erreur de base de Laslo. Le Serbe a repoussé les chances de pause au début du deuxième set et a saisi une pause dans le deuxième match avec un coup droit qui lui a donné un élan, se précipitant dans une avance de 4-0 et perdant un point de set sur le retour à 5-0, manquant le possibilité pour un bagel.

Pourtant, Djere a scellé le set avec un vainqueur du revers dans le septième match, devant le décideur contre l’adversaire le mieux classé. En l’absence d’erreurs, Schwartzman a effacé les chances de pause dans le premier match du troisième set, volant le service du rival déjà dans le deuxième match et dépassant le sommet avec une autre pause dans le huitième match lorsque Laslo a envoyé un coup droit long.

Cristian Garin a demandé un joker car il n’a pas signé à temps, prenant la meilleure décision possible car il a atteint la quatrième finale ATP grâce à un triomphe 2-6, 6-2, 6-2 sur Andrej Martin en une heure et 57 minutes.

Cristian a gagné cinq points de plus qu’Andrej, avec des pourcentages similaires au service et huit chances de pause pour les deux joueurs. Le Chilien a converti quatre et a subi deux pauses, prenant le contrôle après le premier match pour laisser le rival derrière et rester sur la course au titre.

Martin a connu un départ puissant, servant bien dans le premier match et brisant Garin deux fois pour un 6-2. Le jeune a marqué un coup droit dans le sixième match pour tomber 4-2 derrière, pulvérisant plus d’erreurs de son coup droit à 2-5 pour remettre le set à son adversaire.

Martin a envoyé un revers large au début du deuxième set pour perdre le service, se retrouvant 3-0 à terre après une volée lâche dans le troisième match. Garin a terminé le set avec un vainqueur du coup droit au huitième match, maintenant le favori du décideur.

Là, il a rompu lors du premier match et prolongé l’avance avec un autre à 3-1, scellant l’accord au huitième match pour établir le choc des titres contre Schwartzman.