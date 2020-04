Diego Schwartzman et Paulo Dybala s’associent pour collecter des fonds pour la Croix-Rouge

«La ChamPlay Solidaria». Tel est le nom que l’ATP n ° 13 Diego Schwartzman et la star de la Juventus Paulo Dybala ont donné à leur initiative de jeu vidéo conjointe dont le but est de collecter des fonds pour la Croix-Rouge argentine pour faire face à la pandémie de coronavirus.

L’événement – qui est présenté avec le slogan «Vos idoles jouent comme vous ne les avez jamais vues jouer auparavant» – est un tournoi solidaire de Play Fifa 20 qui se tiendra les 18 et 19 avril et sera couvert par DirecTV Sports et TyC Sports.

Selon la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), «Le ChamPlay aura lieu les 18 et 19 avril (15 h 00 heure Argentine / 20 h 00 heure espagnole) et se composera de deux tournois à élimination directe FIFA 20: le premier , qui comprendra Dybala et qui se jouera le 18, sera joué par huit célébrités présentes en Europe; et le second, dirigé par Schwartzman et devant être joué le 19, mettra en vedette des personnalités présentes en Amérique latine.

Les deux tournois peuvent être suivis en direct sur les chaînes de télévision TyC Sports et DirecTV, ainsi que sur les chaînes Facebook des deux capitaines, Dybala et Schwartzman, et sur la plateforme Twitch via la chaîne LVP Argentine ».

Les 14 autres célébrités sportives qui rejoindront le jeu se dévoilent lentement. Seront-ils tous issus du monde du tennis et du football? Jusqu’à présent, la star du football argentin Sergio Kun Aguero a été confirmée. Schwartzman et Dybala ont tous deux fait la promotion de l’événement sur leurs réseaux sociaux, expliquant que «plus de détails [will be disclosed] dans les prochains jours”.

