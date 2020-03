Diego Schwartzman parle de la situation des coronavirus

Après avoir été blessé pendant plusieurs semaines et, par conséquent, avoir raté l’ATP à Buenos Aires ou la cravate de la Coupe Davis en Argentine, Diego Schwartzman Je voulais à nouveau monter sur un terrain. C’était quelque chose qui allait se produire dans le Indian Wells Masters 1000, mais l’Argentin a été une autre victime de la suspension du circuit en raison de la coronavirus. Quelques jours plus tard, Diego partage avec La Nación quelle est sa feuille de route à partir de maintenant et ce qu’il pense de toute l’agitation médiatique, comment la situation a été gérée et quoi faire à partir de maintenant.

“A situation effrayante, sans bien comprendre comment était la contagion ou comment elle a été évitée, et s’est retrouvé dans cette situation, malheureusement compliquée. L’essentiel est la santé de chacun. C’est un moment délicat et vous devez comprendre que la façon de le résoudre aide un peu tout le monde. Vous devez prendre soin de vous et suivre tous les conseils des professionnels, vous devez éviter que le coronavirus ne passe aux personnes âgées en Argentine. “Écouter pour parler d’une référence pour tant de jeunes est rassurant, et nous ne pouvons qu’espérer que ces guides de santé s’appliquent à À travers les grandes masses, Diego n’est pas si positif quand il s’agit de parler de la façon dont l’ATP a géré la crise, en particulier dans la section sur la communication avec les joueurs.

“Je n’aimais pas ça. J’ai atterri à Los Angeles dimanche et j’ai découvert qu’il avait été annulé par des messages de Facundo Lugones (l’entraîneur de Cameron Norrie) et de Fede Coria. Je pensais qu’ils faisaient une blague sur moi. Mais ensuite j’ai vu un e-mail qui était Seulement en anglais, ce n’était pas dans quelques langues, et le titre était très calme, quelque chose comme “Notification ATP”. Souvent, ces e-mails ne contiennent pas de telles informations pertinentes (…) C’était le moyen de communication de qu’un tel événement a été suspendu. C’est ce qui m’a énervé, car la décision de le suspendre était la plus raisonnable. La suspension totale est très bien, car il y a beaucoup d’athlètes qui sont infectés par le virus et qui infecteraient d’autres personnes et le feraient se multiplier ” .

En outre, Schwartzman s’est mouillé en parlant de l’un des plus grands débats d’aujourd’hui: que faire avec les points ATP. Le classement doit-il être gelé, prendre une décision exceptionnelle, ou suivre les règles de l’ATP et réduire les points qui ne peuvent pas être défendus? Le Buenosairien est très clair: “Tout comme les tournois ont été suspendus, le classement doit être gelé jusqu’à nouvel ordre. Il devrait geler ou faire la moyenne, je ne sais vraiment pas. C’est une décision difficile. ”

Une fois tous les tournois suspendus, il est temps de revenir à la réalité et de ne pas s’éloigner d’une prémisse importante pour tout le monde: il est important de ne pas perdre le rythme ou les sensations dans ces six semaines de pause. Maintenant, El Peque est conscient de cette situation et, avec son équipe, réfléchit à ce qu’il faut faire pour compenser le manque de tournois: “Nous cherchons ce qu’il faut faire avec mon équipe. Je suppose que nous prétendrons que l’année n’a pas commencé et nous nous préparerons une pré-saison trois ou quatre semaines. Nous devons penser que ce sera un an un peu plus court que la normale et nous devons nous adapter. “

