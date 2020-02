Diego Schwartzman parle de la tournée terrestre en Argentine

La tête numéro 1 du ATP 250 de Cordoue, Diego Schwartzman, arrive au premier tournoi de l’année dans son pays désireux de jouer un bon rôle devant son public; tel que collecté atptour.com, la meilleure raquette albiceleste est très heureuse de jouer Argentine, où il espère faire de son mieux pour offrir son meilleur tennis aux fans argentins.

Deux tournois argentins au calendrier ATP. “Cordoue est le deuxième lieu d’un tournoi ATP en Argentine (après Buenos Aires). C’est quelque chose de très important, car ici nous sommes entourés de nos amis et de beaucoup d’autres personnes qui viennent nous voir jouer. Cordoue est un tournoi récent pour les fans , qui ont pu l’apprécier l’année précédente et auront maintenant l’occasion de le faire à nouveau. Nous sommes venus ici pour montrer un bon niveau et profiter du tennis avec les gens d’ici. “

Schwartzman pense que ses compatriotes sont les meilleurs fans du monde. “À mon avis, les Argentins sont les meilleurs fans. C’est un très bon sentiment de pouvoir jouer ici. De plus, les gens sont très bons et c’est une opinion que tous les Argentins partagent. Les fans sont très passionnés ici, ils aiment tous les sports , c’est pourquoi c’est vraiment excitant de voir un joueur d’ici sauter sur la piste. “

L’année dernière, le “Peque” est tombé au deuxième tour à Cordoue contre Guido Pella, mais a ensuite atteint la finale à Buenos Aires, où il n’a pas pu battre un solide Marco Cecchinato. “J’adore jouer devant mon public, avant toute l’Argentine, donc ce tournoi est une bonne option pour les joueurs de tennis argentins pour jouer à domicile et se motiver au maximum. Le fait de venir ici est génial, car précisément à Cordoue c’est là que j’ai réalisé ma première finale en 2019 “.

La difficulté de jouer sur terre battue. “J’essaie d’arriver le mieux possible physiquement et mentalement. Il faut être préparé car, sur terre battue et avec des températures élevées, il faut penser que l’on peut être sur la piste pour le meilleur des trois sets. Si j’expose mon meilleur niveau, Je pense que j’ai des options pour jouer un bon rôle ici. “

Satisfait de son début d’année. “Le début de cette 2020 a été formidable pour moi. Nous avons pu jouer un bon rôle dans la Coupe ATP et maintenant mon objectif est de concourir au maximum sur le terrain. Cela fait plus de six mois que je joue un match sur le terrain; sur cette surface, le la façon de comprendre le tennis est différente, donc cela prend une courte période d’adaptation et passez un bon moment ici, en essayant de faire de votre mieux. “

.