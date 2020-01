Dieu merci, nous avons Daniel Evans et Nick Kyrgios

L’expert de tennis d’Eurosport Mats Wilander a été déçu de l’attitude de Daniel Evans à Melbourne Park mercredi, mais il insiste sur le fait que le match a besoin du Britannique. Evans, tête de série no 30, a quitté l’Open d’Australie au deuxième tour après une défaite 6-4 6-3 6-4 contre le numéro un mondial.

71 Yoshihito Nishioka. Après avoir perdu contre Nishioka pour la troisième fois consécutive, le Britannique a admis qu’il espérait que les Japonais perdraient leur match du premier tour et qu’ils ne se rencontreraient pas. Wilander, sept fois champion du Grand Chelem, affirme qu’Evans n’est pas parfait mais pense toujours que la star du tennis britannique et australienne Nick Kyrgios améliore le jeu.

“Pour moi, Dan Evans est un exemple de quelqu’un qui remet un peu l’horloge et dit à tout le monde:” Écoutez, le tennis n’est pas un sport bizarre où vous devez avoir des parents riches, qui sont assis dans la boîte de vos joueurs pour chaque single ” semaine de l’année entière, et vous devez parler à la boîte de vos entraîneurs entre chaque tir “, a déclaré Wilander à The Express & Star.

«C’est un être humain normal qui lutte à travers certaines choses de la vie. Il gagne des matchs. Puis il dit qu’il n’était pas partant. «Va-t-il gagner des majors avec cette attitude? Non. Rendra-t-il le tennis plus accessible dans l’esprit des gens dans leurs maisons normales? Oui.

«Nous avons besoin de lui. Pour que le monde tourne autour du tennis. Nous avons également besoin de Nick Kyrgios. Dieu merci, nous les avons. Mais oui, j’ai été déçu. ”