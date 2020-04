Différences d’âge et de performance chez les joueurs compétitifs: ce que vous devez savoir

Les jeunes (et pas si jeunes!) Joueurs de tennis ont évidemment des différences qui peuvent influencer les performances. L’âge, l’entraînement, le type de physique, la force mentale et bien d’autres facteurs importants qui contribuent ou non au succès d’un joueur, dès son jeune âge. Une étude du magazine Plus-One intitulée Différences de performances liées à l’âge et au sexe du haut du corps chez les jeunes joueurs de tennis de compétition a conduit les chercheurs à des résultats très intéressants. Ci-dessous, vous pouvez lire un résumé de l’article:

“OBJECTIF. Les objectifs de cette étude étaient d’analyser le profil fonctionnel de l’épaule des jeunes joueurs de tennis masculins et féminins et d’établir la relation entre les variables physiques et la vitesse de service.

MÉTHODES. Un total de 128 joueurs de tennis espagnols (moins de 13 ans (n ​​= 32/32 hommes / femmes) et moins de 15 ans (n ​​= 36/28 hommes / femmes), ont été testés lors des camps d’entraînement nationaux. Les tests comprenaient une amplitude de mouvement passive des épaules (ROM) pour la rotation interne (IR) et externe (ER) et la force isométrique (c.-à-d. IR et ER) des épaules dominantes / non dominantes, les lancers de médecine-ball (MBT) et la vitesse de service. Comparaisons par paires d’âge et de sexe ont été effectuées en utilisant l’indice Hedges & # 039; g (dg).

RÉSULTATS. Les résultats ont montré des effets de l’âge et du sexe sur la vitesse de service et tous les MBT, les hommes montrant des changements plus importants (1,51≤dg≤1,98) avec l’âge que les femmes (0,92≤dg≤1,35; p <0,05). Les hommes de moins de 15 ans présentaient une force IR et ER absolue (p <0,05) plus élevée que celle de U13, avec seulement des différences significatives entre les hommes et les femmes de l'U15. En ce qui concerne la ROM, les hommes U15 ont montré une réduction de la ROM IR par rapport à U13 (dg = -0,84; p <0,05) et un déficit bilatéral IR significatif plus élevé (dg = 0,51; p <0,05). Les distances obtenues dans les différents MBT étaient les variables les plus corrélées pour servir la vitesse.

CONCLUSION. Les résultats actuels suggèrent que la force des épaules, les lancers de ballons médicinaux et la vitesse de service augmentent avec l’âge chez les jeunes joueurs de tennis d’élite des deux sexes. Cependant, une amplitude de mouvement réduite et un déficit bilatéral de rotation interne gléno-humérale sont évidents chez les joueurs de tennis de moins de 15 ans. La force musculaire, la puissance et l’amplitude des mouvements des épaules sont des facteurs clés pour servir la vitesse chez les jeunes joueurs de tennis. “