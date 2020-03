Différents mais similaires dans leurs trajectoires à venir

À première vue, à part leur longévité et le succès qu’elle a engendré, il n’y a pas grand-chose en commun entre Tom Brady et Roger Federer. Chacun joue également un sport très différent. Lorsque Brady joue un événement par équipe – une version américaine du football qui ressemble plus au rugby et aux règles australiennes que la version de coup de pied du jeu, le tennis est aussi individualiste qu’il concerne l’individu, qui dans ce cas est Federer.

Pourtant, au milieu de ces différences, les deux partagent le point commun d’être l’un des meilleurs dans leur sport respectif tout en menant sur le front de l’ancienneté parmi les joueurs actifs. Et, après la décision de Brady de mettre fin à une association de 20 ans avec les New England Patriots, un nouveau terrain d’entente a été établi entre eux.

Les deux joueurs ne se sont pas beaucoup concentrés sur leur passé, mais vers leur avenir, même si cela a signifié déplacer des associations et des relations passées qui étaient presque synonymes avec eux. Avec Brady, il s’agissait de passer des Patriots, une équipe pour laquelle il avait joué l’intégralité de sa carrière de deux décennies, aux Tampa Bay Buccaneers.

Brady le Patriote était plus qu’un simple joueur représentant l’équipe. Il était leur principal homme, juste après – ou peut-être même avant – que leur entraîneur-chef, Bill Belichick. Il était le visage de l’équipe après ses victoires au Super Bowl autant que lorsque l’équipe semblait s’affaisser, à son plus bas niveau.

Si les autres joueurs étaient des variables, entrant et sortant, Brady était la constante préférentielle de l’équipe, démentant les mesures habituelles sur lesquelles le football est évalué. Néanmoins, alors que le joueur de 42 ans s’apprête à entamer une autre saison dans la ligue, l’extension de sa carrière sera annotée par lui (potentiellement) en empilant ses jalons.

Et un peu comme Brady se promenant sur cette route professionnelle incertaine, Federer a lui aussi marché sur cette voie au cours de la dernière décennie. Contrairement à Brady cependant, où l’inévitable – à propos de lui à la recherche d’alternatives pour les Patriots – est venu comme une révélation attendue depuis leur début de saison 2019, la trajectoire de carrière de Federer a changé comme une balade sur une montagne russe, avec le bon et le mauvais regroupés étroitement les uns aux autres.

Federer a embauché un entraîneur à temps plein à Paul Annacone après avoir perdu en quart de finale de Wimbledon 2010. Après des années à jouer professionnellement sans entraîneur professionnel – avec le capitaine de la Coupe Davis suisse Severin Luthi comme mentor – Federer semblait être invité à prendre cette décision au milieu des appels de plus en plus pressants pour sa retraite malgré le fait qu’il avait remporté le Slam en carrière, un an auparavant.

Le partenariat de Federer avec Annacone l’a amené à égalité avec l’ancien protégé d’Annacone, le total de sept titres de Wimbledon de Pete Sampras, en 2012, aux côtés d’autres ressorts techniques variés.

Un an plus tard, les résultats de la Suisse se sont à nouveau effondrés et les deux ont décidé de mettre fin à leur joint-venture à l’amiable et de manière positive. Si Federer cherchant l’aide d’Annacone était un gros problème, alors son enfermement dans l’une de ses idoles d’enfance, et l’ancien no.

1, et multiple champion de la Major, Stefan Edberg à la fin de la saison 2013, a été un énorme développement. Certes, Edberg et Federer n’ont pas pu amener de majeur – ou deux – mais la collaboration a permis des améliorations, tant en termes de perfectionnement technique que tactique.

Ces améliorations ont également coïncidé avec Federer qui a fait un choix ciblé pour passer à un cadre de raquette plus grand de 97 pouces après avoir remporté 16 slams avec une tête de raquette de 90 pouces, en 2014. Et, ces dernières années, c’est le physique de Federer cela a été un fléau qui l’a obligé à travailler dur pour se peaufiner afin de répondre à ses attentes personnelles.

Pourtant, l’homme de 38 ans a réussi. Selon toute vraisemblance – et dans une réaffirmation de leurs similitudes – Brady aussi. La façon dont chacun trace son itinéraire après avoir interrompu sa carrière sera un héritage intéressant à regarder plus tard.

Soit longtemps après que chacun a pris sa retraite, soit peut-être bien avant, à la recherche d’une histoire moralisante pour émerger de l’infection Covid-19 étouffante.